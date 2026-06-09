『オモウマい店』鹿児島の飲食店 3人前相当のかつ丼（1550円） 恒例の桜前線とともに店探し→総移動距離4390キロ
きょう9日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)では、「店前に桜が咲いている店〜桜前線とともに2026〜」を届ける。
【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）
毎年恒例、店前に桜が咲いている店を探し、桜前線とともに日本列島を北上する企画。今年は、3人のスタッフで手分けしながら店をリサーチ。1月中旬に沖縄からスタートして約4か月間、総移動距離4390キロに及ぶ捜索の結果は。
高知・香南市にある鉄板焼き屋は、店をはじめる前から桜の木があったそう。名物の“ニラ塩焼きそば”（900円）は、特注の中太麺に国産豚バラ肉と野菜、そして地元産のニラ3束を入れて炒めたもの。疲労回復に効くという店主自慢のニラの味とは。
愛知・一宮市では、敷地内に桜の木があるステーキ屋を発見。おすすめは国産牛リブロースを140グラム使った“牛あぶり焼き定食”（1900円）。注文時や会計時になぞなぞや運だめしゲームにチャレンジできるのが特徴で、成功すればデザートのサービスや会計の値引きを受けることも。
「毎年咲いてくれて、楽しませてくれる」と、桜を大切にしている神奈川・三浦市の食堂。名物の“カタヤキそば（大盛り）”（1850円）は、揚げたちぢれ細麺2玉の上に、豚バラ肉と地元産の野菜がたっぷりと入った餡をかける。その総重量はなんと2キロ越え。
鹿児島・鹿児島市の飲食店では、テラスから桜が楽しめる。おすすめは3人前相当、総重量1.1キロ以上の“かつ丼”（1550円）。調理には天然水を使っており、“流しそうめん”（680円）も人気。さらにもうひとつ、自慢の施設があって。
新潟・上越市の割烹料理屋でも、綺麗に花を咲かせるソメイヨシノを発見。座敷からは山桜も見えるのがポイント。料理の名物は、穴子やエビなど天ぷら7種による“アゲアゲ丼”（2750円）。その盛り付け方には“アゲアゲ”な特徴が。
青森・青森市の合浦公園では、以前も訪ねた屋台のスイーツ屋に訪問。一昨年は約30粒、約30センチだったタワーサイズのいちごパフェが、驚がくのパワーアップを果たしていて。
最後は、北海道・帯広市にある鶏料理屋。ザンギが25個入った“骨なしザンギ定食”（1650円）は、秘伝のタレに鶏ムネ肉を30分漬け込んだあと、二度揚げすることでジューシーなザンギに。桜の木を眺めることができる個室があり、注文にはある懐かしいものを使う。
■番組出演
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：劇団ひとり、山下健二郎（三代目J SOUL BROTHERS）
辻野かなみ・坂井仁香（超ときめき▽宣伝部／▽＝ハートマーク）
【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）
毎年恒例、店前に桜が咲いている店を探し、桜前線とともに日本列島を北上する企画。今年は、3人のスタッフで手分けしながら店をリサーチ。1月中旬に沖縄からスタートして約4か月間、総移動距離4390キロに及ぶ捜索の結果は。
愛知・一宮市では、敷地内に桜の木があるステーキ屋を発見。おすすめは国産牛リブロースを140グラム使った“牛あぶり焼き定食”（1900円）。注文時や会計時になぞなぞや運だめしゲームにチャレンジできるのが特徴で、成功すればデザートのサービスや会計の値引きを受けることも。
「毎年咲いてくれて、楽しませてくれる」と、桜を大切にしている神奈川・三浦市の食堂。名物の“カタヤキそば（大盛り）”（1850円）は、揚げたちぢれ細麺2玉の上に、豚バラ肉と地元産の野菜がたっぷりと入った餡をかける。その総重量はなんと2キロ越え。
鹿児島・鹿児島市の飲食店では、テラスから桜が楽しめる。おすすめは3人前相当、総重量1.1キロ以上の“かつ丼”（1550円）。調理には天然水を使っており、“流しそうめん”（680円）も人気。さらにもうひとつ、自慢の施設があって。
新潟・上越市の割烹料理屋でも、綺麗に花を咲かせるソメイヨシノを発見。座敷からは山桜も見えるのがポイント。料理の名物は、穴子やエビなど天ぷら7種による“アゲアゲ丼”（2750円）。その盛り付け方には“アゲアゲ”な特徴が。
青森・青森市の合浦公園では、以前も訪ねた屋台のスイーツ屋に訪問。一昨年は約30粒、約30センチだったタワーサイズのいちごパフェが、驚がくのパワーアップを果たしていて。
最後は、北海道・帯広市にある鶏料理屋。ザンギが25個入った“骨なしザンギ定食”（1650円）は、秘伝のタレに鶏ムネ肉を30分漬け込んだあと、二度揚げすることでジューシーなザンギに。桜の木を眺めることができる個室があり、注文にはある懐かしいものを使う。
■番組出演
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：劇団ひとり、山下健二郎（三代目J SOUL BROTHERS）
辻野かなみ・坂井仁香（超ときめき▽宣伝部／▽＝ハートマーク）