女優でタレント、テレビ司会者としても活躍する黒柳徹子さんは、私が最も敬愛する大切な友人の一人です。知り合ってから50年以上たったでしょうか。ある日、仲良しだったヘアデザイナーの須賀勇介さんと一緒に、当時、私が住んでいた西麻布の家に遊びに来てくれました。それが徹子さんとの出会いです。

あの日は初対面だというのにまるで親しい友と久しぶりに会ったように一晩中おしゃべりしたことを覚えています。人の縁は本当に不思議なもの。タモリさんではないですが、友達の友達は皆友達なんですね。忘れられないのは、その時の徹子さんの物まね。最初は普通に話をしているのに、いつの間にか歌手の森進一さんに変身してしまうのですから。それはもうおかしくて、みんな、笑いをこらえることができないほど。ちょうど森さんが「港町ブルース」「おふくろさん」など次々にヒット曲を世に送り出していた時期。歌謡界のスターの特徴や声色を実に巧みに、それも即興で再現してしまうのですから、さすが徹子さん！頭の回転の速さと人を引き付ける話術はあの頃からのものだったのです。

徹子さんを連れてきてくれた須賀さんは、その時すでにニューヨークで大活躍中。ジャクリーヌ・ケネディやフェイ・ダナウェイらのハリウッド女優のヘアメークを担当して、有名なファッション誌の表紙を飾ることもたびたび。私は須賀さんが渡米する前、山野美容専門学校へ通っている時からの友達。彼の仲間だった宮崎定夫さん、伊藤五郎さんとも親しくしていました。そういえば、あの時代、私以外誰も電話を持ってなくて、須賀さんが「ちょっと貸して」と私の家からNYの知人や友人に国際電話していたことがありました。徹子さんが須賀さんと知り合ったのは、1971年、彼女がNYへ留学した時のこと。誰でも知ってる徹子さんのトレードマーク「玉ねぎヘア」を考案したのも須賀さんです。現地のパーティーで和服を着る機会があった徹子さんに「着物でも洋服でも合う髪形を」と思いついたとか。

今ではそのユニークなヘアスタイルをテレビで見ない日はありません。人気番組「徹子の部屋」（テレビ朝日）が50周年を迎えたそうです。私も79年1月16日に初出演。それ以来、一人で呼ばれたの

うれしかったのは、母（小篠綾子さん）の米寿祝いの会に徹子さんが駆け付けてくれたこと。そして、その席で多くのお客さまを前に、母と私をゲストに見立て「徹子の部屋」をしてくれたのです。会場は大受けで母も大喜び。今は亡きお母ちゃんへ何よりのプレゼントになりました。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。