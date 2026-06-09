第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日に開幕。初日は神宮球場と東京ドームで全7試合が行われました。

全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。

この日は僅差の戦いが多く発生。中部学院大と関西大は両校とも、初回に得た1点を守りきり、完封勝利としました。さらに天理大と北九州市立大も、序盤に先制を許すも、中盤のイニングで一気に3得点で逆転。このリードを守り切って、1点差のゲームを制しています。

その他にも、東日本国際大や大阪商業大が初戦を突破。横浜商科大は序盤に6得点と突き放す中、終盤に追い上げを受けるも、逃げ切って勝利しました。

9日も神宮球場と東京ドームで朝9時から試合がスタート。1回戦の4試合と、2回戦の2試合が行われます。神宮球場で行われる2回戦には前回王者・東北福祉大が登場。初戦の結果、中部学院大が相対することが決まりました。

▽6月9日試合日程

【神宮球場】

1回戦 周南公立大 - 奈良学園大(9:00)

1回戦 函館大 - 上武大(11:30)

2回戦 東北福祉大 - 中部学院大(14:00)

【東京ドーム】

1回戦 中京大 - 東海大九州キャンパス(9:00)

1回戦 松山大 - 富士大(11:30)

2回戦 金沢学院大 - 天理大(14:00)

▽6月8日試合結果

【神宮球場】

1回戦 中部学院大 1-0 近大工学部

1回戦 東日本国際大 5-3 国際武道大

1回戦 大阪商業大 7-4 九州産業大

【東京ドーム】1回戦 天理大 3-2 共栄大1回戦 北九州市立大 3-2 花園大1回戦 関西大 1-0 北海学園大1回戦 横浜商科大 9-6 日本文理大