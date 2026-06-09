ドラマで江口洋介と幻のキスシーンも…千堂あきほが告白「北海道で″トレンディおばちゃん″になる！」

「北海道に移住して15年になります。雄大な自然と新鮮な食材に魅了されました」

こう感慨深く語るのは、俳優の千堂あきほ（57）だ。千堂が、スキューバダイビングインストラクターの夫の地元である北海道札幌市へ本格的に拠点を移したのは’11年春。第２子の出産がキッカケだったという（以下、コメントは千堂）。

「直前まで私の実家に近い兵庫県西宮市に住んでいたんですが、知人から北海道の産婦人科医を紹介されたんです。当初は夫の母親の住む北海道で里帰り出産する気持ちで、一時的な滞在を想定していました。ただ自然豊かで食べ物が美味しい居心地の良さに、すっかり北海道に根が生えてしまいました」

“学園祭の女王”“トレンディ俳優”……。そう呼ばれた千堂だが、もともと芸能界に強い興味はなかった。

「小学生の時から体育会系だったんです。走るのが大好き。中学校では陸上部に所属し練習や大会で忙しかったので、テレビはほとんど観ていませんでした」

転機は高校時代に訪れる。

「新設された兵庫県の県立高校の演劇科に進学しました。保健体育に興味があり幼稚園の先生になりたかったので、演技を勉強すれば子供たちと楽しく遊べると思ったんです。でも、周囲は本気で芸能界を目指す人ばかり。高校３年の夏休みに軽い気持ちで『ロッテ ＣＭアイドルはキミだ！』というオーディションを受けたんです。それが、なぜか書類審査に通ってしまい……」

本選ではグランプリこそ逃したものの、芸能プロダクションの社長が何度も実家を訪れ熱心にスカウトした。

「父親は『２年間だけ勉強のつもりでやってみればいい。それから、当初の予定通り短大に進学しても遅くはない』と芸能界入りを後押ししてくれました。しかし、東京に出た直後は地味な生活でしたね。やることといったら、事務所の電話番やお客さんへのお茶出し。たまに歌のレッスンを受けるぐらいでした」

’91年１月、千堂を“トレンディ俳優”たらしめた作品に抜擢される。最高視聴率32％超えを記録した、大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）だ。

「私の役柄は、成績優秀な医大生（江口洋介）と結ばれる大病院の令嬢です。ドラマ終了後に監督から教えてもらったんですが、台本には江口さんとのキスシーンがあったそうです。しかし、当時の事務所は私をアイドルとして売り出していたためＮＧが出たとか。監督は『事務所に止められた』と残念がっていました」

千堂はドラマにバラエティにと幅広く活躍する。一方で、疲れも感じていたという。

「たまに休みができると、夜中に一人で車を飛ばし鎌倉や湘南の海に行き、何も考えずにボーッとしていました。都会での仕事と自分のプライベートに、一線を引きたかったのかもしれません」

千堂が結婚したのは’00年12月だ。冒頭で紹介した通り、第２子の出産を機に拠点を北海道へ移した。

「もう“トレンディ俳優”には戻れませんね。’90年代という勢いのある時代と、20代のパワーと元気に溢れていた私だから演じられたんだと思います。これからは北海道の魅力を日本全国に伝える“トレンディなおばちゃん”になります！」

千堂は俳優の仕事を継続しつつ、北海道漁協女性部応援大使としても活動している。

『FRIDAY』2026年6月19日号より