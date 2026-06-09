「やめておけばよかった」良かれと思った再婚で崩れた絆。「嫌いじゃないけど」家を飛び出した息子の一言にハッ
筆者の友人・M美は息子が1歳の時に離婚し、その後、息子が8歳の時にお付き合いしていた男性と再婚しました。良かれと思って決めた再婚でしたが、今となってはある理由で「やめておけばよかった」と後悔しているそうです。
再婚の理由
私が再婚を決意した理由は、息子に父親が必要だと思ったからです。
お付き合いしていた男性もシングルマザーの私の状態を理解し、息子のことも可愛がってくれたため、思い切って決断しました。
最初は良かったのですが、少しすると息子が反抗期に。
夫は息子に対する言葉や態度がとてもキツくなりました。
何を言っても反抗されることに腹を立てた夫は、息子を無視するようになり「好きにしろ」「バカはほっとけ」など、ひどい態度をとるようになったのです。
最悪の結果
息子と夫の関係は悪化する一方……。
息子は「こんな家にいたくない」という理由で、高校卒業と同時に家を出てしまいました。
夫は反抗的な態度をとり続ける息子を完全にシャットアウト。
私は盤石だと思っていた息子との関係が崩れてしまい、気持ちがひどく落ち込むようになってしまったのです。
息子の本音
そんなある日、用事があって家に帰ってきた息子と話すことができました。
息子は「母さん、どうしたの？ ずいぶん瘦せたよね？」と心配そうな顔。
私は久しぶりに息子との時間が持てて、少し気分も上向きになりました。