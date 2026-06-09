今日6月9日は、北海道は断続的に雨や雷雨で、朝にかけて太平洋側東部を中心に雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。本州は雲が広がり、朝まで所々で雨が降りそうです。沖縄と奄美は激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。

北海道は断続的に雨や雷雨

北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、北海道では雨が降ったりやんだりする見込みです。朝にかけて太平洋側東部を中心に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。大雨による低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。沿岸部では風も強く、横殴りの雨となることもあるため、外出時はレインコートや防水の靴があると良さそうです。





最高気温は16℃前後で、日差しが少なく、薄着だとヒンヤリするでしょう。

本州付近は朝まで所々で雨

東北から九州にかけては雲が多く、朝まで所々で雨が降るでしょう。日中は雨のやむ所が多いですが、一部でにわか雨がありそうです。



最高気温は平年並みか低く、極端な暑さはないでしょう。25℃前後の所が多くなりそうです。湿度は高く、ジメジメするでしょう。

沖縄や奄美は大雨の恐れ

沖縄と奄美は、梅雨前線の影響で、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。短時間で道路が冠水するほどの雨になる可能性があるため、車の運転は速度を落とし、アンダーパスなど低い場所の通行は避けてください。落雷や突風にも注意が必要です。