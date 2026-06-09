女優の出口夏希（２４）、蒔田彩珠（２３）が、実写映画「ルックバック」（是枝裕和監督、９月１１日公開）でダブル主演を務めることが８日、分かった。

２０２１年に「少年ジャンプ＋」で公開された藤本タツキ氏の漫画を実写映画化。漫画に情熱を注ぐ女子２人の青春物語だ。出口が４コマ漫画が得意な人気者・藤野、蒔田が藤野の４コマ漫画の大ファンで、引きこもりで絵を描くのが好きな京本を演じる。２人は是枝監督が手掛けたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「舞妓さんちのまなかいさん」（２３年配信開始）以来の共演。４か月ほど漫画を描く練習に励み、撮影に臨んだ。

秋田県にかほ市で長期ロケが行われた。出口が「彩珠は一緒にいて、とても落ち着きました。藤野と京本の関係性で撮影に臨めたと思います」と振り返り、蒔田も「夏希ちゃんの現場をパッと明るくしてくれる天真爛漫（らんまん）さで、不安はすぐになくなりました」と信頼を寄せる。

２４年には、押山清高監督がメガホンを取ったアニメ映画が公開。興行収入２０・４億円を記録し、第４９回報知映画賞アニメ賞など、数多くの映画賞を受賞している。