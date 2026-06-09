女優の趣里が２７日放送のフジテレビ系「世にも奇妙な物語 ’２６夏の特別編」（午後９時）に初主演する。９日、同局から発表された。趣里は「どんな奇妙さがあるのだろうとワクワクしました」と出演が決まった喜びをにじませた。

出演するストーリーのタイトルは「実家じまい」。演じる会社員の夏目沙耶（なつめ・さや）が、唯一の家族だった母の葬儀を終え、古い団地にある実家を片付けに来るところから物語が始まる。

趣里は台本を読んだ感想を「ホラーだ…と思いました。怖いけれど親子の話でもあるので、状況は違ったとしても誰にでも起こり得る話ですし、身近に感じられる物語でした。人間の怖さにゾクッとしました」と語る。主人公を演じるうえで「精神的に追い込まれるようなものも感じつつとても濃密な撮影でした」と振り返った。

共演者には、佐伯日菜子、伊勢志摩らベテラン俳優が脇を固める。趣里は「世にも奇妙―」ファンに向けて「誰でも身近に感じるお話だと思います。人には言えない内側からじわじわくる怖さや、違和感みたいなものを感じながら見てもらえたらと思います。色んな伏線が散りばめられているので、それを追いながらぜひ楽しんでもらえたら」と作品の見どころをアピールした。