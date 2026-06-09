◆報知プレミアムボクシング ▽後楽園ホールのヒーローたち 第３４回 金内豪

ゴールデンルーキーと騒がれプロデビューしながらベルトには届かなかった。元日本スーパーフェザー級１位・金内豪（５１）は、誰もが認める逸材だった。スピード、パンチ力は群を抜き、将来のチャンピオンと多くの関係者が期待した。１９９３年５月、１８歳でプロ初戦を行い、わずか５年３か月、１２戦で引退。腰や拳のけがに悩まされたこともリタイアの一因ではあるが、核心にあったのは、ゆがんだ親子関係から生まれたメンタル面の崩壊だった。引退から２８年、衝撃の事実を初めて明かした。（取材・構成＝近藤英一、敬称略）

金内が宮崎県西都市にオープンしたジム「ｋ＆ｋ．ｉｎｇ Ｂｏｘｉｎｇ」は、６月で３年目を迎えた。夕方から学校を終えた小学生、会社帰りの社会人たちが集まり、金内はそれぞれに声をかけ、楽しくボクシングを教えている。今は再婚した妻と２人。ようやく手にした普通の生活。その幸せを手放さないためにも、毎日、感謝を忘れず生活しているという。

「宮崎に来てから生活は安定して、幸せに暮らしています。普通に買い物ができて、普通の暮らしが送れている。生活環境ががらりと変わったことで、自分がぜいたくしているみたいな気にもなってしまう。『自分が今どこにいるのか』『仕事は何をしているのか』という夢を今でも毎日見ます。朝起きて、一番始めにすることは、奥さんがいるかを確認するんです。これが現実なのかを確かめるために。親にお金を取られることもなくなりましたが、これまでお金で苦労してきた分、それがトラウマになっている。苦しかった生活から解放されても、そのギャップに自分がついていけてないので、正直、怖いくらいです」

５０代になり白髪も増えたかつてのゴールデンルーキーは、精神的な苦痛がよみがえるのか、現役時代のことをあまり口にしようとはしない。高校は埼玉から沖縄の名門・興南高に“ボクシング留学”すると、インターハイ、国体、選抜を制し３冠を達成した。今でこそ高校７、８冠という選手が誕生しているが、金内が在学中の１９９０年代での３冠は極めてまれなケース。進路に注目が集まる中、中学時代から指導を受けていたビクトリージムからのデビューが決定する。プロテストの会場で、老舗ジムの会長たちが声をそろえ、金内をこう表現したのを今でも覚えている。

「今までの高校からプロ入りした選手の中では、一番の素質の持ち主」

サウスポースタイルからストレートのような右ジャブで相手をのけぞらせ、左を打ち込む。スピード、パワーは１８歳とは思えぬ、ずぬけたものを持っていた。９３年５月１日、後楽園ホール。デビュー戦でメインイベンターに抜てきされ、榊原剛（緑）との６回戦で１回ＴＫＯ勝ちした。期待通りの結果を出し、順風満帆なスタートを切ったには違いないが、ジムとはもめていた。卒業前だった。「４回戦からスタートして、新人王戦に出場したい」という意思を伝え、ジム側も了承したはずだったが、蓋を開けてみれば６回戦でのメインイベンターという舞台が用意されていた。複雑な心境で上がったプロ初陣のファイトマネーは１００万円。それ以外に自身が売ったチケット代、激励賞はすべて受け取れる厚遇となっていた。

「デビュー戦でもらったお金がいくらだったとかは、まったく分かりません。（ファイトマネーは）一度も自分で使ったことがないんです。全額、親に渡していたんです」

試合の翌日は、ファイトマネーを受け取るためにジムを訪れるのだが、必ず両親も一緒だった。会長から封筒に入った現金を手渡しでもらい、帰りの車に乗り込んだ瞬間、両親に渡した。それが金内家の“ルール”であり、母は必ず同じことを口にした。「（沖縄の）高校に行くのにお金かかったから…」。その言葉を聞くと、金内も仕方なく全額を渡した。母親は朝から晩まで働き、家計を支えていた。逆に父親は働かなかった。朝から酒を飲み、酔っ払って機嫌が悪ければ暴力をふるった。「はっきり言って虐待です」と金内は言い切る。「母親が自分を守ってくれている」という思いからお金を渡していたが、結局は父親の飲み代に消えていった。

デビュー戦を終えると、持病の腰痛が再発したことで、３か月後に予定されていたプロ２戦目は延期となった。第２戦を行ったのが９３年の１２月。７か月間、試合から遠ざかり腰の治療を行っていたのも事実だが、一人暮らしをスタートしなければならなくなり、準備に時間を費やした。朝から酒を飲み、一日中、家にいる父から「一人暮らしをしろ」と言われた。「減量とかでいらいらするだろうから、けんかになるといけないから」という一方的な理由から、家を追い出された。それだけではなかった。息子のファイトマネーをあてにしていたが、２戦目が延期となると、父は信じられないことを言い出した。

「カードローンをやれと言ってきた。怖くて断れないので、消費者金融３社からお金を借りました。これも父が遊んだり、飲んだりするためのお金として全額消えていきました。足りなくなったらまた借りさせられる。その繰り返し」

この事実は誰にも相談できなかった。お金はすべて両親に無心され、ほぼ無一文だった。ボクシング以外で稼ぐ必要に迫られ、ジムには内緒でアルバイトをした。ジム側は大切な選手として生活できるだけのファイトマネーは渡していた。ボクシングに専念してほしいという理由から、アルバイトは禁止していたため、ジムからアルバイト先に電話が入り、すぐに辞めさせられた。それでも、アルバイトをせざるを得ない理由をジム側には言えなかった。

家の近くで３０円で売っているパンの耳を買い、空腹を満たした。「小麦粉をこねて、うどんのようにして食べていた」こともあった。体が資本のプロスポーツ選手としては、悲惨すぎる食生活。この状況にあっても、両親はこう言ったという。

「ボクシングやってるんだから食べなくてもいいだろ。減量あるんだから」

過酷すぎる私生活と、華やかに注目を浴びるボクシングとのはざまでもがき苦しんでいた。９４年３月、３戦目で日本ランク入りを狙い格上の日本フェザー級６位・玉崎義和（進光）と対戦するが、６回にダウンを奪いながら８回に連打を浴びＴＫＯ負けした。プロ初黒星を喫したスーパールーキーだったが、周囲の期待は依然大きかった。その後３連勝を飾ると、ジム側とトラブルになり一時は引退ともいわれながら、帝拳ジムへ移籍。そして両親が離婚すると、しばらくして母が再婚した。実父から解放され、「もうお金を取られずにすむだろう。これでボクシングに集中できる」と心機一転、出直しを誓ったのだが、事態は好転しなかった。まさか、同じことが繰り返されるとは。（１０日の後編に続く）

◆金内 豪（かねうち・ごう） １９７４年８月４日、新潟県長岡市生まれ。小学校４年の時に埼玉県浦和市に転居。中学３年からボクシングを始め、高校は名門の沖縄・興南高に進みインターハイ、国体、選抜を制し３冠を達成。アマ戦績は６６勝（５１ＫＯ・ＲＳＣ）５敗（６２勝４４ＫＯ・ＲＳＣ５敗と発表されているのは間違い）。９３年５月にビクトリージムからプロデビュー。９６年に帝拳ジムに移籍し、９８年７月に杉田竜平（畑中）と日本スーパーフェザー級王座決定戦を行うが、８回ＫＯ負け。プロ戦績は１０勝（６ＫＯ）２敗。身長１７２センチの左ボクサーファイター。

「ｋ＆ｋ．ｉｎｇ Ｂｏｘｉｎｇ」宮崎県西都市御舟町１―５１―１ 御船ハイツＢ１０５ ＴＥＬ０９８３―３０―１３５４ 携帯０８０―５６３３―６２８４