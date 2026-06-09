BS−TBSの新番組「アナタのお宝ハウマッチ〜夢を叶える買取バラエティー〜」（月曜午後11時30分）が、7月6日から放送開始される。全12回予定。

家に眠っているお宝や思い出の品をプロがガチ査定＆買い取りして、夢をかなえる手伝いをする番組。家に売りたいものがないか、お金が手に入ったらかなえたい夢がないかを街頭で聞き込み調査。持ち主は思い出の品を取るのか、それとも夢をかなえるためにお金を取るのか。なすなかにし中西茂樹（48）とニッチェ江上敬子（41）が葛藤をリアルに引き出す。初回は中西が東京・高円寺へ向かう。

中西と江上のコメントは以下の通り。

中西「私自身、家にものがたくさんありますが、価値はあまりよくわかってないので、ひょっとしたら誰の家にでもお宝が眠っているんじゃないか？ というのを実際に探すのが非常に楽しいです。今日もさまざまな方にお話を伺いましたが『そんなの家にあるんですか？ 』という驚きもありましたし、実際にご自宅でさまざまなものを見せていただいて、好奇心が爆発しています。誰もが『これもう使わないけど、売ったらどうかな？ 』と考えることがあると思うんです。この番組は、実際にプロの方に来ていただくので『意外と値段がつくんだ』『思っていたより価値はそんなにないんだ』という情報も知ることができますので、ぜひご自宅にあるものも見ながら、番組を見ていただきたいなと思います」

江上「いろんな世代の人たちの“夢”や“人生の話”そして“モノに対する想い”も聞けるのが楽しい番組。実際に生の買い取りを見て、お金だけじゃないと思いました。人間と人間のやりとりなので、そこにドラマが生まれていく。どんでん返しの査定もあったし、査定を待つ人の緊張感も半端じゃなかったので、私がそこを熱くサポートしていきたいです。査定員と私の掛け合いにも注目してください！」