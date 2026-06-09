内閣府が８日発表した２０２６年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）改定値は、年率換算で前期比１・８％増と２四半期連続のプラス成長となった。

ただ、４〜６月期は中東情勢の悪化の影響が表れるとみられており、７月まで続けば戦後最長となる景気拡大に暗雲が垂れ込める。（中西梓）

プラス成長

２６年１〜３月期のＧＤＰ改定値は、ＧＤＰの５割超を占める個人消費が０・３％増と堅調で、物価変動の影響を除いた実質で２５年１０〜１２月期に比べて０・５％増となった。このペースが１年続くと仮定した年率換算は１・８％増となり、５月時点の速報値（２・１％増）から下方修正されたものの、２四半期連続のプラス成長となった。

５日に発表された内閣府の景気動向指数も、景気の現状を示す一致指数は４月の速報値が１１７・９と２か月連続で上昇し、緩やかな景気の拡大が続いているとの見方が広がっている。

ただ、中東情勢の悪影響は統計上はまだ顕在化していない。エコノミストの間では、２６年度前半はゼロ成長になるとの見方も多く、４〜６月期以降、ＧＤＰなどに本格的に影響が表れる見通しだ。

産業界ではすでに原油高などで原材料の調達不安や原材料高といった影響も出ている。経団連の筒井義信会長は８日の記者会見で、中東情勢の影響について、「（景気後退とインフレが同時に起こる）スタグフレーションはリスクとして見据えておかなければならない」と述べた。

７３か月

注目されているのが景気拡大の期間だ。

景気は波のように、拡大や後退を繰り返し、景気のピークとなる「山」や、景気後退が底入れする「谷」がある。「谷」から「山」までが景気拡大の期間だ。

これまで、戦後最長の景気拡大は０２年２月〜０８年２月の７３か月で「いざなみ景気」と呼ばれる。２番目は第２次安倍政権下のいわゆる「アベノミクス景気」で、１２年１２月〜１８年１０月の７１か月となっていた。

現在の景気拡大は、コロナ禍の２０年５月で底を打った後の６月から続いているとみられており、今年５月まで続く場合、７２か月連続となって戦後で過去２番目の長さとなる。さらに７月まで続けば過去最長を更新する可能性がある。

「幻」の更新

ただ、景気の「山」や「谷」の判断は容易ではない。景気の判定は内閣府が算出する「景気動向指数」を基に、有識者で構成される「景気動向指数研究会」が行う。様々な経済指標の推移を過去に遡って確認した結果、景気拡大期だと考えられていた時期が、後に景気後退期だったと判明することもある。

アベノミクス景気はその一例だ。１９年時点で景気拡大が続いていると考えられていたことから、政府は１９年１月、景気が戦後最長になったとみられるとの認識を示し、同年１０月には消費増税に踏み切った。

しかし、２２年に開催された研究会では、１８年１０月を景気の「山」、新型コロナウイルスの感染が拡大していた２０年５月を景気の「谷」と認定。遡って景気拡大は１８年１０月までと判断されたため、過去最長の更新は「幻」となった。前回の研究会で座長を務めた東京大学の吉川洋名誉教授は「高度経済成長期のような急成長でなければ、景気の動きをリアルタイムで実感するのは難しい」と指摘する。

今年７〜９月期には、物価高騰が続き、個人消費が低迷してマイナス成長に陥るという予測もあり、先行きは見通しにくい。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの小林真一郎氏は「今年２月までは過去最長更新への期待が強かったが、中東情勢の悪化で微妙な状況となった。景気が踏みとどまれるか、今が正念場だ」と指摘している。