◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天ー巨人(9日、楽天モバイルパーク)

今週のカードはいずれもパ・リーグの本拠地で開催。楽天は巨人を迎えうちます。

2勝9敗と交流戦で苦戦し、12球団最下位につけている楽天は、荘司康誠投手が先発登板。交流戦では2度先発し、いずれもクオリティー・スタートとするも、打線の援護が及ばず勝利とはなりませんでした。チームは7日の阪神戦が雨天中止となり、8日に振替試合が設定されるも、この日も雨天中止。9日の試合が行われれば3日ぶりの試合となります。

交流戦を7勝3敗2分としている巨人は、則本昂大投手が先発登板。昨季まで在籍した古巣との対戦となります。前回登板では6回途中2失点で、今季7登板目にして待望の移籍後初勝利。勢いそのままに連勝なるか注目です。なお、チームは直近2試合をいずれも引き分けとするなど、ロッテと大熱戦。ロースコアの攻防も、投手陣が粘りの投球を見せてきました。巨人のリーグ順位は、2位ヤクルトに0.5ゲーム差と迫る3位。交流戦順位はセ・リーグ球団の中ではトップとなる4位につけており、6月に入ってここまで負けなしです。