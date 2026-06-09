アップル（Apple）は、日本時間9日未明に開催された「WWDC26」の基調講演で、グーグル（Google）のGeminiシリーズで利用されている技術を、アップルの生成AI「Apple Intelligence」で活用していくとあらためて語った。

アップルとグーグルは1月、次世代Apple Foundationモデルの基盤として、グーグルのAIモデル「Gemini」の技術を活用していくと発表していた。

「WWDC26」では、「Apple Intelligence」の新機能や機能拡充が発表されており、これらの機能の基盤となる次世代Apple Foundationモデルでは、プライベートクラウド計算基盤がユーザーのデバイス上やクラウドサーバー上で処理されるように最適化させているという。

このモデルでは、最先端の理解、推論能力と強力な画像分析技術や生成技術など複数の機能が備わっており、「Apple Intelligenceの大幅なアップグレードをもたらした」と提携の効果を語った。