職場で嫌われる人は「理屈を言う」。好かれる人はどうする？

「なぜこのやり方なんですか？」「それって合理的じゃないですよね？」――そのたびに理屈で返そうとして、気づけば消耗している。真面目な上司ほど陥りがちな、この罠から抜け出すヒントがある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「論破しようとする部下」に、論理で返してはいけない

根拠を求め、合理性を問い、上司の言葉に反論する部下――

そういうタイプが増えていると著者は指摘する。

真面目な上司ほど、「ならばきちんと説明しなければ」と感じ、理屈で応じようとする。

しかしそれが、泥沼の始まりだ。

「ああ言えばこう言う」部下に論理で挑むと、議論は終わらない。

上司が疲弊するだけで、部下の行動は何も変わらない。

やっかいな部下を動かすのに、論理は不要だ



「ああ言えばこう言う」部下に対して、真面目な上司ほど「理屈」で説き伏せようとし、泥沼の論争に巻き込まれて疲弊してしまいます。

しかし、やっかいな部下を黙らせ、行動を変えさせるのに「論理」は不要です。必要なのは「あなたの感情」だけです。 近年、何かにつけて「根拠」や「合理性」を求め、上司を論破しようとする部下が増えています。「ああ言えばこう言う」部下に対して、真面目な上司ほど「理屈」で説き伏せようとし、泥沼の論争に巻き込まれて疲弊してしまいます。しかし、やっかいな部下を黙らせ、行動を変えさせるのに「論理」は不要です。必要なのは「あなたの感情」だけです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者の言葉は、多くの上司の常識を覆す。

やっかいな部下の行動を変えるのに必要なのは、論理ではなく「あなたの感情」だ。

理屈ではなく、上司自身の率直な気持ちを伝えること――

それが、議論を終わらせ、部下を動かす最短ルートだという。

たとえば、「その理屈はわかる。でも、正直に言うと、そういう返し方をされると悲しい。」

「合理的かどうかより、チームとしてやりきってほしいんだ。」

論理への反論はできても、感情への反論はしにくい。

人は理屈では動かないが、感情には動く。

「好かれる上司」は、感情を武器にする

感情を伝えることを、弱さだと思っている上司は多い。

しかし実際には逆だ。

自分の感情を率直に言葉にできる上司は、部下から「人間として信頼できる」と感じられる。

論理で言い負かされた部下は、表面上は従っても、心では納得していない。

しかし上司の感情に触れた部下は、「この人のために動こう」という気持ちが生まれやすい。

議論に勝つことと、部下を動かすことは、まったく別のことだ。

次に部下と言い争いになりそうなとき、理屈を返す前に「自分の気持ち」をひとこと伝えることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）