「考えること」をAI任せにして「頭がいい」と勘違いする人の特徴
キーワードを入力すれば答えが返ってくる。便利な時代になった一方で、私たちは「考える力」をどこかに置き忘れてはいないか。200年前の哲学者の批判が、今この時代にこそ響く。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。
「自分が考えた」と錯覚しやすい
情報を集めることは、かつてないほど簡単になった。
検索すれば答えが出て、AIに聞けば要約まで返ってくる。
しかし、情報を受け取ることと、自分の頭で考えることは、まったく別の行為だ。
知識は増えても、洞察は深まらない――
そんな状況は、実は200年前のドイツにも存在していた。
ショーペンハウアーが生きた時代の学校は、哲学よりもお金になる知識を優先して教えていた。
その批判は、形を変えて現代にも当てはまる。
ショーペンハウアーが見た「知識だけを求める誤った世相」
過去のドイツや、今日の韓国でも、洞察なしに知識だけを得ようとするのは変わりないようだ。ショーペンハウアーが生きていた時代の学校は、哲学を教えるよりも、お金になる知識を教えていた。名声と見栄えのために適当に要約された内容だけを暗記し、頭のよいふりをする誤った世相を、ショーペンハウアーは批判している。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より
「名声と見栄えのために、要約された知識だけを暗記する」――
この批判は、SNSでわかりやすくまとめられた情報を共有し合う現代の姿とも、どこか重なって見える。
知っているふりをすることと、本当に理解することの間には、大きな溝がある。
AIが答えを出してくれるとき、私たちはその答えを「自分が考えた」と錯覚しやすい。
しかし実際には、考えるプロセスを外部に委託しているだけだ。
その習慣が積み重なると、自分自身の思考の筋肉は少しずつ衰えていく。
「考える力」を手放さないために
これはAIや便利なツールを使うな、という話ではない。
ショーペンハウアーが問うているのは、知識を得た後に「自分はどう考えるか」を問い続けているか、ということだ。
情報を受け取ったとき、「これは本当にそうなのか」「自分はどう思うか」と一度立ち止まること。
その小さな習慣が、洞察と知識の間の溝を埋めていく。
200年前の哲学者の言葉が今も色褪せないのは、人間の本質的な課題が変わっていないからかもしれない。
今日から試すなら、AIや検索の答えを受け取った後に「自分はどう思うか」とひとこと考える習慣を持つだけでいい。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）