モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子育てについて語った。

7歳の長女について、MCの黒柳徹子が「育児は人手だって思ってらっしゃるんですって？」と質問。森は「巻き込むタイプ、巻き込み型というか、手伝ってくれる方にはお願いするっていうので。周りのいろんな方に面倒見てもらうっていうのが、すごい恵まれてるなと思って」と子育てについて明かした。

そして「でも礼儀とかルールとかは教えてるんだって？ ちゃんと」と聞かれると「そうですね。でもなんでもまねするんですよ。私のタメ口とか…」と打ち明けた。

黒柳が「どういうの？ タメ口って、例えば？」と尋ねると、「徹子さんとかでやったら『ハロー』とか言って」と答えた。すると黒柳は「そんなのいいじゃない、ハローぐらい」と言うが、森は「ハローとか言っちゃう感じが、ちょっと…『“こんにちは”でしょ？』とか言うんですけど。『えっ？ ママもハローって言ったよね？』みたいなので、ちょっと見られるので難しいですね」と、子育ての難しさを語った。