3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕二郎卒業＆新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業することを発表。リーダーの酒井一圭さん（50）が、白川さんのファンへメッセージを送るとともに、ファン減少の覚悟について語りました。

会見では、白川さんが2027年3月末をもってグループを卒業することとともに、純烈の新メンバーをオーディションにて募集する旨を発表。酒井さんは「今皆さんご存じのとおり『モナキ』というグループが大活躍中なんですけれども、セカンドチャンスオーディションということで彼らは集まったんですが、セカンドチャンスオーディション第2弾ということで開催させていただき、まずは純烈は3人を増やしたいと。新しいメンバーを3人お迎えしたいと思っております」と報告しました。

さらに、酒井さんは「白川のことだけが好きで、俺と後上には興味ない方、全然ここでファン辞めてもらってOKやから。気を使わんで大丈夫なんで」とファンへメッセージを伝え、「ファンは激減するのも分かっていますし、できるだけ数字になる人を入れたいと思ってますのでね、頑張りたいと思います」と、オーディション開催への意気込みを語りました。

また、記者から“ファンは何割ぐらい減ってしまうと思うか”と質問された酒井さんは「8割です。言わせるんじゃないよ！」と回答し、「卒業はおめでとうなんだけど、そこは泣きたいところなんだよ」と、心境を明かす場面も。

そして、「いよいよ最大のピンチが今やと思います。ボーカルがいなくなるってなかなかないでしょう。それをちょっと後上と俺もおもろいと思ってしまってるから、こういうことになってるとは思うんですけど」と純烈の現状を振り返り、「だから、さっきね“白川さんがソロになったらロックになりますか？”っていう話がありましたけど、こっちもやっぱり歌謡曲を歌うボーカルがいなくなって、次入ってきたボーカルの音楽性によって変わるんで。例えるなら、X JAPANのToshlさんが入ってしまったら、僕らも髪立てるしかないよなっていう、そういう状況に今僕らは立たされている」と話し、会場を盛り上げました。