「入った瞬間喉が…」商業施設のゲームセンターで異変 23人がせき込むなどの症状、8人病院搬送 名古屋市
8日午後、愛知県名古屋市の商業施設内のゲームセンターで、23人がせき込むなどの症状を訴えました。このうち8人が病院へ搬送されました。
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記者（8日午後6時すぎ）
「名古屋市西区の商業施設です。多くの消防車・救急車が集まっています。ストレッチャーが次々と店内へ入っていきます」
名古屋市にある商業施設が騒然としました。通報からおよそ1時間後に撮影された様子では、警察や従業員らとみられる姿があるのがわかります。現場の4階にあるゲームセンターにいた人は…
ゲームセンターにいた人
「（ゲームセンターに）入った瞬間に、喉が痛くなり始めて」
23人がせきや喉の痛みを訴え、8人が病院へ搬送され、消防車両や救急車両も22台が出動しました。一体何があったのでしょうか。
■担架で救急車に運ばれる人も…
8日午後6時すぎの商業施設前には、多くの消防車両や救急車両がありました。
記者
「ストレッチャーが店内に入っていきます。その後ろ、ボンベを背負った隊員の姿も見えます」
入り口には規制線も張られ、商業施設はものものしい雰囲気に包まれました。
担架で救急車に運ばれる人もいました。
■“原因は特に分かってなかった”
商業施設の中には、消防らとみられる姿もありました。
当時店内にいた人
「救急車めっちゃきてました。救急車と消防車・パトカーもいる。おりてくる時に防護服着ている人が下に行くのを見ました」
通報があったのは、8日午後5時35分ごろです。
通報
「店舗で複数名がせき込むなどの症状を訴えている」
現場となったのは、名古屋駅から北におよそ6キロのところにある大型ショッピングセンターです。近くに駅があり、周りは住宅街になっています。
名古屋市の商業施設「mozoワンダーシティ」の4階のゲームセンターで、体調不良を訴えた客がいたということです。働いていた従業員は…
従業員
「スタッフルームで警察が総動員で動いていた。結構慌ただしい感じの雰囲気がありました。（Q．臭いは）特に感じなくて。異臭って感じは全くなかった」
現場にいた人
「（ゲームセンターに）入った瞬間に喉が痛くなり始めて」
「店入ってすぐに1分しないくらいで、喉がイガイガする感じがして、せきが出だして、そこからすぐに店の人が声かけてくれて『出てください』と言われた」
「みんな自分だけの違和感なのかなと思ってた。大げさにせき込んでる人はいなかったけど、ちょっとだけせき込んだりしている人はちらほら」
「（Q．原因は）特に分かってなかったぽくて、とりあえず店出てくださいと」
■0歳〜40代の男女23人
消防が駆けつけると、0歳から40代の男女23人がせきや喉の痛みを訴え、このうち0歳の男の子1人を含む男女8人が病院へ搬送されました。
20代の男性は入院が必要だということですが、いずれも意識はあり、命に別条はないということです。
今のところ、有毒なガスや煙などは検出されていないということです。
詳しい状況はわかっておらず、警察と消防が対応にあたっています。（6月8日放送『news zero』より）