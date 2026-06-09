8日午後、愛知県名古屋市の商業施設内のゲームセンターで、23人がせき込むなどの症状を訴えました。このうち8人が病院へ搬送されました。

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記者（8日午後6時すぎ）

「名古屋市西区の商業施設です。多くの消防車・救急車が集まっています。ストレッチャーが次々と店内へ入っていきます」

名古屋市にある商業施設が騒然としました。通報からおよそ1時間後に撮影された様子では、警察や従業員らとみられる姿があるのがわかります。現場の4階にあるゲームセンターにいた人は…

ゲームセンターにいた人

「（ゲームセンターに）入った瞬間に、喉が痛くなり始めて」

23人がせきや喉の痛みを訴え、8人が病院へ搬送され、消防車両や救急車両も22台が出動しました。一体何があったのでしょうか。

■担架で救急車に運ばれる人も…

8日午後6時すぎの商業施設前には、多くの消防車両や救急車両がありました。

記者

「ストレッチャーが店内に入っていきます。その後ろ、ボンベを背負った隊員の姿も見えます」

入り口には規制線も張られ、商業施設はものものしい雰囲気に包まれました。

担架で救急車に運ばれる人もいました。

■“原因は特に分かってなかった”

商業施設の中には、消防らとみられる姿もありました。

当時店内にいた人

「救急車めっちゃきてました。救急車と消防車・パトカーもいる。おりてくる時に防護服着ている人が下に行くのを見ました」

通報があったのは、8日午後5時35分ごろです。

通報

「店舗で複数名がせき込むなどの症状を訴えている」

現場となったのは、名古屋駅から北におよそ6キロのところにある大型ショッピングセンターです。近くに駅があり、周りは住宅街になっています。

名古屋市の商業施設「mozoワンダーシティ」の4階のゲームセンターで、体調不良を訴えた客がいたということです。働いていた従業員は…

従業員

「スタッフルームで警察が総動員で動いていた。結構慌ただしい感じの雰囲気がありました。（Q．臭いは）特に感じなくて。異臭って感じは全くなかった」

現場にいた人

「（ゲームセンターに）入った瞬間に喉が痛くなり始めて」

「店入ってすぐに1分しないくらいで、喉がイガイガする感じがして、せきが出だして、そこからすぐに店の人が声かけてくれて『出てください』と言われた」

「みんな自分だけの違和感なのかなと思ってた。大げさにせき込んでる人はいなかったけど、ちょっとだけせき込んだりしている人はちらほら」

「（Q．原因は）特に分かってなかったぽくて、とりあえず店出てくださいと」

■0歳〜40代の男女23人

消防が駆けつけると、0歳から40代の男女23人がせきや喉の痛みを訴え、このうち0歳の男の子1人を含む男女8人が病院へ搬送されました。

20代の男性は入院が必要だということですが、いずれも意識はあり、命に別条はないということです。

今のところ、有毒なガスや煙などは検出されていないということです。

詳しい状況はわかっておらず、警察と消防が対応にあたっています。

（6月8日放送『news zero』より）