【北京＝吉永亜希子、ソウル＝藤原聖大】中国の習近平（シージンピン）国家主席は８日の中朝首脳会談で、北朝鮮の非核化に関する議論を避けた模様だ。

核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮に、核保有を黙認したとの認識を与えかねないものだ。将来的に米朝対話が再開すれば、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が強気に出る懸念がある。

習氏、米中交渉にらみ

仲介役割

習氏は８日午後、首脳会談に先立ち、平壌の金日成広場で彭麗媛夫人と歓迎式典に臨んだ。周囲の建物に習氏と正恩氏の巨大な肖像画が掲げられ、多くの住民が両国国旗を振った。２０１９年６月の前回訪問とほぼ同じ歓迎が再現された。

１９年当時との最大の違いは、中国側の発表から「非核化」の文字が抜け落ちたことだ。習氏は前回、朝鮮半島の非核化で「建設的な役割を果たしたい」と表明した。今回は、正恩氏と「緊密な戦略的コミュニケーションを維持したい」といった呼びかけが目立った。

過去の中朝首脳会談では、米朝首脳会談を前に習氏と正恩氏が対米政策を擦り合わせた経緯がある。習氏は９月にワシントンを訪問し、トランプ米大統領と会談する予定だ。北朝鮮への影響力を維持することで、今後の米中交渉で北朝鮮を交渉材料に使いたいとの思惑があることは確実だ。

正恩氏との対話に前向きなトランプ氏に、米朝協議再開で一定の仲介役を果たせることをアピールする可能性もある。

ロシアに傾斜する北朝鮮を中国寄りに引き戻す思惑もあったようだ。北朝鮮はロシアのウクライナ侵略を派兵で助け、見返りに軍事的な支援を得ている。習氏は今回、正恩氏に貿易や農業分野での協力や、人的往来の拡大を表明した。

中国側の発表によれば、正恩氏から「朝中関係の発展を国家の最重要で第一の戦略事業にする」という文言を引き出している。

黙認

北朝鮮は、核保有国の地位を中国に「黙認」させることが狙いのようだ。

習氏の訪朝直前も強気な姿勢を貫き、正恩氏の妹、金与正（キムヨジョン）党総務部長は６日付の談話で非核化の議論を拒否。正恩氏は今月に入り、新たに稼働した核物質生産工場を視察した。昨年９月の会談に続き、今回も中国側発表から非核化に関する言及がなかったことは、外交的な成果とも言える。

習氏は、中朝のいずれかが武力攻撃を受けた際、互いに軍事支援することを定めた「中朝友好協力相互援助条約」締結から６５年になることに触れ、軍事分野での協力を強化したいと表明した。同条約は形骸化していると指摘されてきたが、会談には中国の董軍（ドンジュン）国防相も同席した。

北朝鮮が、ロシアとの間で２４年６月に締結した「包括的戦略パートナーシップ条約」にも、同様の軍事的援助に関する条項がある。正恩氏にとっては、中露を後ろ盾にした形となる。