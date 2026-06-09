森泉、京都の“からくり屋敷”に仰天！まるで忍者屋敷…巧妙な作りに「考えた人、天才だね！」

本日6月9日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。

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『プラチナファミリー』では、森泉が京都・二条城近くの歴史ある屋敷を訪れる。

江戸時代から13代にわたり小川家が守り継いできた建物で、かつて民家として日本で2番目の国宝に指定され、現在は重要文化財となっている貴重な屋敷だ。

“忍者屋敷のよう”とも言われるこの屋敷には、驚きのからくりが満載。1階には天窓に見せかけた監視窓や隠し階段があり、2階には押し入れの中に隠された小部屋や、襖の中から屋根へ出られる逃走ルート、追っ手を足止めする“だまし戸”などが次々と登場する。

なかでも森が驚いたのが、二重構造の隠し部屋。巧妙な作りに森も「考えた人、天才だね！」と大絶賛する。

しかし、これらは遊び心で作られたものではない。逃げ道や隠し部屋が必要とされた背景には、小川家が江戸時代に営んでいた家業と、時代背景に根差した切実な事情があった。はたして、その家業とはいったい？

スタジオでは、小泉孝太郎の父親・小泉純一郎元総理の話に。孝太郎は父に会うために官邸の隣にある公邸を訪れていたことも明かす。

番組ではこのほか、房総半島・館山市にある大邸宅も登場。

また、高嶋ちさ子の親友で世界的チェリスト・水谷川優子を案内役に、これまでテレビ取材を受けてこなかった銀座の“秘密のラウンジ”へ潜入する。