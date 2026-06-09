『ブルーロック』（原作：金城宗幸・漫画：ノ村優介／講談社）が、「100年に1度」の“ブルーロックの日”（2026年6月9日）にスペシャルな発表を次々行っている。「ブルーロックの日」は、「26（ブルー）6（ロッ）9（ク）」の語呂合わせから制定されたもの。コミック、舞台、アニメ、実写映画、アプリゲームの垣根を超えた全11弾の企画が展開される。

【画像】『ブルーロック』ノ村優介の描き下ろしイラストも

金城・ノ村連名での開会コメントより幕を開けた“ブルーロックの日”。まずコンセプトムービー、ノ村による描き下ろしイラスト、アニメ3期のロゴ＆ティザービジュアルが公開され、電子書籍の24時間限定全話無料施策も始まった。

また、金城とサッカー界のスーパーレジェンド・中田英寿の対談も実現。6月17日発売の「週刊少年マガジン」29号に掲載されたものの一部が先行公開された。さらに、作中のキャラクターに自分だけの応援メッセージを添えたオリジナル画像が生成できる「応援画像ジェネレーター」企画の情報が公開された。「応援画像ジェネレーター」原作公式サイトにて近日公開予定で、利用は無料。試合観戦時のSNS投稿や、友人へのメッセージへの添付など、自由に活用できる。

世界累計6000万部を突破した本作。マガジンポケット、ebookjapan、コミックシーモア、LINEマンガの4書店にて全38巻が無料で読める大型キャンペーンも24時間限定で行われている（マガジンポケットでは最新話を除く全話無料）。マガジンポケットでは『ブルーロック-EPISODE 凪-』5巻分無料も同時開催中。

世界累計6000万部を突破した本作。マガジンポケット、ebookjapan、コミックシーモア、LINEマンガの4書店にて全38巻が無料で読める大型キャンペーンも24時間限定で行われている（マガジンポケットでは最新話を除く全話無料）。マガジンポケットでは『ブルーロック-EPISODE 凪-』5巻分無料も同時開催中。

TVアニメシリーズ第3期の正式タイトルは『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定。あわせて、潔世一（CV：浦和希）とミヒャエル・カイザー（CV：宮野真守）を描いた超ティザービジュアルと作品ロゴも公開された。アニメ公式サイトもリニューアルされ、新たなイントロダクションが追加されている。

その後も、実写映画×単行本スペシャル企画①②（11時30分/14時公開）や舞台新情報（17時公開）のほか、21時には「漫画家を目指すエゴイストたちへ」と銘打たれた企画が予定されている。

■ 金城宗幸（原作）・ノ村優介（漫画）コメント

2026年6月9日、ブルーロックの日！26（ブルー）6（ロッ）9（ク）の日…！なんか、そうなったみたいです！笑とりあえずめでたい！！！よし！集えエゴイスト共よ！

今日は『ブルーロック』のいろんなニュースや企画が発表されていくので、いつもブルーロックを読んだり、観たり、遊んだりしてくださってる皆さまと一緒に、僕らも楽しめればと思っています！

僕たち2人で始めたひとつの漫画が、本当にたくさんのエゴイストの皆さまの応援と、努力と、執念と、熱さを得て、いろんな形で広がっていくのを、僕らはいつも幸せに感じています。この先も、これまで以上にエゴく、頑張って漫画を描いて参りますので、これからもブルーロックをよろしくお願い致します！

さぁ今日はお祭りだ！エゴイスト共！！「ブルーロックの日」！KICK OFF！！！

■『ブルーロック』原作・金城宗幸×中田英寿対談（先行公開分）

金城：本日はよろしくお願いします。僕は中田さんの大ファンなので、こうしてお会いできてとても嬉しいです。

中田：よろしくお願いします。作品ごとに作画が違うので気づいていなかったんですが、昔から金城さんの作品は色々読んでいました。

金城：めちゃくちゃ光栄です！ ありがとうございます。

中田：それこそ『神さまの言うとおり』では 「この人、何考えて描いてんだろう？」と思っていました（笑）。それから『ブルーロック』を読んでみると、人間の根本の欲みたいな内容が詰まっていた。〝生きる〟ってことが金城さんのテーマなのかなと感じていました。

金城：もうここで対談終わってもいい！それくらい、本当に嬉しいです（笑）。

中田： でも、なぜサッカーを題材に選んだんですか？

金城： 元々サッカーを観るのが好きで。幼少期にちょうど中田さんが出場していた日韓W 杯（2002 年）を観たのをきっかけに、サッカーにハマっていきました。人を惹きつけるパワーのある、大きなスポーツなのもあって大好きです。

中田：前から下地があったんですね。僕は漫画が大好きなんですよ。漫画の週刊誌を読み始めたのが10歳ぐらいかな。それ以降、今まで1週間たりとも欠かさずずっと読んでいます。

金城：え、今もですか？

（文=リアルサウンド ブック編集部）