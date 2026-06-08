「カルヴェン（Carven）」 が、「サンローラン（SAINT LAURENT）」のウィメンズウェア・ヘッドデザイナーを務めていたカイ・ネッセルラート（Kai Nesselrath）をデザインディレクターに任命した。今年2月に退任したマーク・トーマス（Mark Thomas）の後任となる。

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カイ・ネッセルラートはドイツ系でローマ出身。ローマ美術アカデミー（Accademia di Belle Arti di Roma）で学び、セントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins）のコースを受講した後、ポリモーダ（Polimoda）を卒業した。卒業後は、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が率いる「シャネル（CHANEL）」に在籍した後、サンローランで10年間勤務し、最終的にはウィメンズウェアのヘッドデザイナーを務めた。

同氏は就任に際し「軽やかさと楽観主義を胸に、カルヴェンに加わることができワクワクしています。私は、呼吸を促してくれるような服、空間、そして会話を愛しています。マダム・カルヴェンの価値観を現代に受け継いでいけることは光栄です。信頼を寄せてくれたショーナCEO、そしてこれから共に歩む旅路に深く感謝しています」とコメントを発表。

カルヴェンのCEO ショーナ・タオ（Shawna Tao）は「カイをカルヴェンに迎えることができ、大変嬉しく思います。新しい世代の視点で世界を見ることは、今の時代において特に重要だと感じています。カルヴェンの本質は、新鮮で勇敢なクリエイターの精神であり、カイこそがそれを解釈し、表現するのに最適な人物であると確信しています」としている。

カイ・ネッセルラートによるカルヴェンは、今秋開催の2027年春夏パリ・ファッションウィークでデビューとなる。