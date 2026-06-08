イガリシノブ「フーミー」がリブランディング　“本当の自分に戻れる”メイクを提案

ヘアメイクアップアーティストのイガリシノブが手掛ける「フーミー（whomee）」がリブランディングする。第1弾アイテムとして、ベースメイク4品を8月21日に発売する。

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2018年2月に誕生したフーミーは、「もっとコスメに頼って欲しい」というイガリの願いのもと、高品質なプチプラコスメとして市場に参入。イエベ・ブルベのパーソナルカラーの概念に対し、自然な血色感をもたらす「ピンべ」や、眉用コンシーラーを用いた「透け眉」など、“イガリメイク”と呼ばれる独自のメイクメソッドを提案し、単色アイシャドウやアイブロウブラシを中心に支持を集めてきた。

これまでの展開元であったNuzzleの事業状況に伴い、ブランドは2025年に一時休止。今年1月にSNS・データ活用によるブランドマーケティング事業を推進するMUSCAT GROUPの子会社WinCが販売権を取得し、イガリは同社の顧問に就任した。MUSCAT GROUPは、2025年10月にコスメブランド「フジコ（Fujiko）」や吉田朱里プロデュースの「ビーアイドル（b idol）」を展開するかならぼの株式を取得、2027年5月に完全子会社化を予定している。

リブランディングはWinCが主体となり、ブランド戦略・クリエイティブ・マーケティングの実務を担当。MUSCAT GROUPが経営インフラや戦略開拓などの基盤を支え、イガリはクリエイティブディレクションを担い、全体の監修を行う。

リブランディングに伴い、「メイクを、自分を解放するための逃避行に。」という新メッセージを設定。イガリは「鏡の前に立つ時間だけは、誰かのためではなく自分のための時間にしてほしい。日常から少し抜け出し、本当の自分に戻れるような小さな自由をメイクを通して届けたい」と語る。ブランドロゴはすべて小文字に統一し、丸みを帯びた整えすぎないバランスで、完璧を目指すのではなく、肌の小さな変化や日々移ろう気持ちに寄り添う姿勢を表現した。

「メイクの90%はベースメイクで決まる」というイガリの理論に基づき、リニューアル第1弾は、ベースメイクアイテム4品を展開。スキンケアではなく「ベースメイク」として位置づけた導入美容液オイル「キラ ベース オイル」（25mL 3850円 ※10月1日発売予定）は、メイク前に使用することで、その後のベースメイクの仕上がりを向上させる。みずみずしい使用感で肌のノイズを整え、肌の輝きを引き出す。

ファンデーションの前に仕込むクリームタイプのハイライト「イルミネート キラ ベース」（全2色、各3.8g 各2090円）は、重ねてもよれない密着感と、内側から発光するような自然なツヤ感の両立を目指して開発。イエローゴールドとピンクの2色を展開する。その他、肌の赤みを抑えるグリーンカラーの化粧下地「スムース スキン ベース」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、30g 2970円）、ノンケミカル処方のリキッドファンデーション「ミルク ファンデーション」（SPF27・PA＋＋、全3色、各27mL 各3190円）を揃える。

発売に伴い、8月21日から27日まで原宿でポップアップストアをオープンする。今後は国内外でのオンライン販売に注力し、イガリメイクの認知度が高いインドネシアをはじめとする東南アジア市場も視野に入れる。将来的には、ブランドの世界観を体現する直営店のオープンも目指すという。

◾️ポップアップショップ概要

期間：2026年8月21日（金）〜8月27日（木） ※初日のみ事前招待制

会場：SIX GALLERY HARAJUKU

住所：東京都渋谷区神宮前6-32−1

営業時間：平日 11:00〜19:00／土日 10:00〜19:00 ※最終日は11:00〜18:00（最終入場17:30）

◾️フーミー：公式サイト