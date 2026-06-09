【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では想いを向けられています』
｜総合運｜ ★★★☆☆
不安を感じることが多いのですが、その度に甘えさせてもらえる居場所みたいなものはあります。頑張って強くなろとしなくても良いでしょう。仕事や公の場では派手ではないけれど賢い立ち回りをしていきます。いつも通りの発言などが周囲の人達に響くでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
本命の人とは限らないですが、誰かには執着されています。そのため寂しいと感じることはあまりないようです。自分が負担にならないような距離にしていきましょう。シングルの方は、初めから恋愛モードを見せて来る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が二人で新しい体験を沢山していきたいと考えています。
｜時期｜
6月18日 人気者になる ／ 6日20日 我慢が多い
｜ラッキーアイテム｜
たこ焼き
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞