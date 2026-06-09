『ファーストクライ』真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟が出演へ！ 比嘉愛未と共に働く医療従事者役
7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟の出演が決定。主人公の産婦人科医・光井明希（比嘉）と共に働く医療従事者役を演じる。
【写真】前田敦子、『ファーストクライ』出演決定 妊婦と向き合うコンシェルジュ役
本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する姿を描く。
このたび、主人公の産婦人科医・光井明希役の比嘉愛未、産婦人科専攻医・永坂海斗役の松島聡、コンシェルジュ・成宮忍役の前田敦子に続き、本作の舞台となる聖フィオナ病院で働く面々として、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟の出演が決定。
真矢が演じるのは、聖フィオナ病院を率いる院長・神谷玲子（かみやれいこ）。産科医療の危機が叫ばれる中、ターゲットを富裕層に絞ることで手堅く収益を上げている。そんな神谷が、なぜ未受診妊婦などを無償で受け入れるハイリスクな「母子救命プロジェクト」を立ち上げたのか。政界進出の噂も囁かれる中、このプロジェクトは彼女の地盤作りのための布石なのか。その真意は謎に包まれている。
真矢が日本テレビ系連続ドラマに出演するのは、2010年放送の『美丘―君がいた日々―』以来、実に16年ぶり。数々の作品で魅力的なリーダーを演じてきた真矢が、物語の鍵を握る“底知れぬ院長像”をどのように魅せてくれるのか期待が高まる。
真矢は「この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います」とコメント。
岡部は、聖フィオナ病院で働くフリーランスの麻酔科医・藤堂直樹（とうどうなおき）役。超一流の腕を持つため、光井（比嘉）からたびたび母子救命救急班へ誘われるが、リスクを嫌い、決して首を縦に振ろうとしない。さらに彼には、周囲に明かしていない“ある秘密”があり…。これまであらゆる役を自在に演じ分けて存在感を放ってきた岡部が、一筋縄ではいかない皮肉屋の麻酔科医をどう演じるのか注目だ。
岡部は「これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます」と役柄を説明し、「観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です」と語る。
山村が演じるのは、聖フィオナ病院のベテラン助産師・倉田千広（くらたちひろ）。病院の経営事情から院内のゴシップまで何でも把握している情報通であり、光井の数少ない理解者でもある。2時間サスペンスドラマで人気を博し、舞台やバラエティー番組でも活躍、今月には小説家デビューも果たす山村が、お産の現場の最前線で臨機応変に立ち回る、頼もしい助産師を体現する。
山村は「華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています」と抱負をコメント。
濱は、聖フィオナ病院の新生児科医・富永航（とみながわたる）役。富永は神谷院長の娘婿で、次期院長と目されている存在。理想論を排するリアリストであり、リスクの大きい母子救命プロジェクトには冷ややかな態度をとっている。濱は連続テレビ小説『ばけばけ』などに出演し、繊細な感情表現と自然体の演技で今注目を集めている俳優の一人。本作で日本テレビ系連続ドラマ初レギュラー出演にして、自身初となる医師役に挑む。
濱は「私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います」と語っている。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■真矢ミキ（神谷玲子役）
この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。その誕生の瞬間に神聖な祈りを捧げ続ける産科医や助産師の方々がいることを…。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います。
■岡部たかし（藤堂直樹役）
麻酔科医・藤堂を演じさせていただきます。これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます。よろしくっ。
観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です。
■山村紅葉（倉田千広役）
助産師の倉田千広役を演じさせていただきます。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています。
連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…。是非ご覧になってくださいませ。
■濱正悟（富永航役）
この度、初めて新生児科医の役に挑戦いたします。私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います。
今作、緊迫したシーンが連続することもありますが、それぞれの信念を持ったクセ強登場人物たちの軽妙かつユーモラスな掛け合いも見所だと思います。一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください。
【写真】前田敦子、『ファーストクライ』出演決定 妊婦と向き合うコンシェルジュ役
本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する姿を描く。
真矢が演じるのは、聖フィオナ病院を率いる院長・神谷玲子（かみやれいこ）。産科医療の危機が叫ばれる中、ターゲットを富裕層に絞ることで手堅く収益を上げている。そんな神谷が、なぜ未受診妊婦などを無償で受け入れるハイリスクな「母子救命プロジェクト」を立ち上げたのか。政界進出の噂も囁かれる中、このプロジェクトは彼女の地盤作りのための布石なのか。その真意は謎に包まれている。
真矢が日本テレビ系連続ドラマに出演するのは、2010年放送の『美丘―君がいた日々―』以来、実に16年ぶり。数々の作品で魅力的なリーダーを演じてきた真矢が、物語の鍵を握る“底知れぬ院長像”をどのように魅せてくれるのか期待が高まる。
真矢は「この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います」とコメント。
岡部は、聖フィオナ病院で働くフリーランスの麻酔科医・藤堂直樹（とうどうなおき）役。超一流の腕を持つため、光井（比嘉）からたびたび母子救命救急班へ誘われるが、リスクを嫌い、決して首を縦に振ろうとしない。さらに彼には、周囲に明かしていない“ある秘密”があり…。これまであらゆる役を自在に演じ分けて存在感を放ってきた岡部が、一筋縄ではいかない皮肉屋の麻酔科医をどう演じるのか注目だ。
岡部は「これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます」と役柄を説明し、「観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です」と語る。
山村が演じるのは、聖フィオナ病院のベテラン助産師・倉田千広（くらたちひろ）。病院の経営事情から院内のゴシップまで何でも把握している情報通であり、光井の数少ない理解者でもある。2時間サスペンスドラマで人気を博し、舞台やバラエティー番組でも活躍、今月には小説家デビューも果たす山村が、お産の現場の最前線で臨機応変に立ち回る、頼もしい助産師を体現する。
山村は「華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています」と抱負をコメント。
濱は、聖フィオナ病院の新生児科医・富永航（とみながわたる）役。富永は神谷院長の娘婿で、次期院長と目されている存在。理想論を排するリアリストであり、リスクの大きい母子救命プロジェクトには冷ややかな態度をとっている。濱は連続テレビ小説『ばけばけ』などに出演し、繊細な感情表現と自然体の演技で今注目を集めている俳優の一人。本作で日本テレビ系連続ドラマ初レギュラー出演にして、自身初となる医師役に挑む。
濱は「私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います」と語っている。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■真矢ミキ（神谷玲子役）
この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。その誕生の瞬間に神聖な祈りを捧げ続ける産科医や助産師の方々がいることを…。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います。
■岡部たかし（藤堂直樹役）
麻酔科医・藤堂を演じさせていただきます。これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます。よろしくっ。
観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です。
■山村紅葉（倉田千広役）
助産師の倉田千広役を演じさせていただきます。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています。
連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…。是非ご覧になってくださいませ。
■濱正悟（富永航役）
この度、初めて新生児科医の役に挑戦いたします。私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います。
今作、緊迫したシーンが連続することもありますが、それぞれの信念を持ったクセ強登場人物たちの軽妙かつユーモラスな掛け合いも見所だと思います。一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください。