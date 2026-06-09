時東ぁみ38歳、タンクトップ姿にネット騒然「スタイル抜群」「引き締まってる」
タレントの時東ぁみが、9日までにInstagramを更新。タンクトップ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が「2ヶ月ぶりの美容室へ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、白タンクトップでカメラに微笑みかける姿が収められている。投稿の中で時東は「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とつづった。
ファンからは「昔と変わらずめっちゃ可愛い」などの声や、「スタイル抜群」「引き締まってる」などのコメントが集まっている。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が「2ヶ月ぶりの美容室へ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、白タンクトップでカメラに微笑みかける姿が収められている。投稿の中で時東は「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とつづった。
ファンからは「昔と変わらずめっちゃ可愛い」などの声や、「スタイル抜群」「引き締まってる」などのコメントが集まっている。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）