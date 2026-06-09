〈食べられるのは「臭い米と水のような味噌汁」だけ…朝ドラ『風、薫る』ヒロインのモデルが衝撃を受けた、遊郭の“残酷すぎる実態”〉から続く

シマケン（佐野晶哉）か、虎太郎（小林虎之介）か--現在放送中の朝ドラ『風、薫る』では、主人公・りん（見上愛）を取り巻く男性たちに注目が集まっている。

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では、りんのモデルとなった大関和は、実際にどんな恋愛観を持っていたのか。好みの男性のタイプを聞かれた彼女の「答え」とは。朝ドラの原案となった評伝小説『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）より抜粋して紹介する。（全4回の3回目）



見上愛 ©時事通信社

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若い医師たちから好意を寄せられるも…

看病婦取締となって1年が経つ頃には、医療界で和の名前を知らぬ者はいないというほど、その奮闘が知れ渡り、有力者の手術の際に声がかかるようになる。これは、実習生時代に吉村セイから伝授された器械出しの技術が買われたことに加え、和が担当する患者たちの術後の経過がいずれも良好だったためである。抗生物質がなかった当時、術後の管理こそトレインド・ナースの腕の見せどころであった。

技術もさることながら、相馬黒光が記したように「きっぱりとした野州生れで、正しと信ずるところにはいささかの躊躇もなく、言うよりも早く実行がある」という和の人柄も信頼を集めたようだ。中には元家老の娘という出自を重視した者もいただろう。

和は、実習生時代から顔なじみの若い医師たちとも連携し、毎日快活に働いた。黒光は和についてこうも記している。

〈「看護婦としてなかなか美人であったから、田代義徳、芳賀栄次郎、三輪徳寛、入沢達吉等の諸名家が医大在学の青年時代、しばしばほほ笑ましい話題を供せられたという。もとより女史の純潔はそれら若人の間にあってさらに不安なく、またそれほどこの人の信仰はひたむきであったと見られる」（『穂高高原』）〉

医師たちから好意を寄せられても、和はあまりに無頓着であった。中には、プライドを傷つけられたと感じる医師もいた。

「女が男を立てるのは当たり前です」と諭されたが…

終業後、雅、里以と帰宅する途中、里以が「大関さんは、もう結婚はしないのですか。今なら将来有望なドクターを選り取り見取りではありませんか。うらやましいくらいです」と言うと、「私は結婚相手を見つけるために看護婦になったのではありません」とにべもない。

すると雅が里以に「そうですよ、結婚しなくても生きていけるのが看護婦です」と言ってから、今度は和に向き直り「医師たちと必要以上に親しくなることはありませんが、看病婦取締にとって彼らとの連携は必須です。あまり素気ない態度を取っていると、取締の任を解かれますよ」と真剣な顔で忠告する。

「では、仕事とは関係のない話に乗ったり、食事の誘いを受けたりしなければならないのですか？」

「そうは言ってません。もう少し医師を立てた方が無難だと言っているのです」

雅と和が無言のまま鋭い視線を交わす。

「大関さん。鈴木さんのおっしゃるとおりですよ。病院の仕事に限らず、女が男を立てるのは当たり前です。そうでないと世の中はうまくまわりません」

「好みの男性？ そうですね…」大関和が語った“最低条件”

里以が肩を持ってくれたにもかかわらず、雅は余計に不機嫌な表情になる。里以は頓着せずに「そもそも大関さんは、どんな男性が好みなのですか」と結婚の話題に戻る。

当時、読書が好きな若い女性たちの間で、欧米の恋愛小説が人気を博していた。翻訳書は滅多に手に入らなかったが、里以は原書も読めたので、休みの日には恋愛小説に没頭し、自分もいつか恋愛結婚がしたいと夢見ていた。しかし武家の教育を受け、その慣習のもとに嫁いだ和には、恋愛という概念自体がなかった。

「好みの男性？ そうですね。信仰の話ができることが最低条件でしょうか」

和が馬鹿正直に答えると、雅がため息まじりに「信仰の話は桜井女学校の関係者でとどめておいた方がいいです。ほとんどの日本人にとってキリスト教はいまだに異教、いえ邪教なのですよ。そんなに信仰の話がしたければ、植村牧師のところへお行きなさい」と言う。

鹿鳴館時代が終わり、国粋主義的な風潮が高まるなかで、世間ではキリスト教に対する風当たりが増していた。医師たちの中には、和がクリスチャンだというだけで、毛嫌いする者もいた。

それから日を置かずして、雅の心配が的中する出来事が起こる。

〈朝ドラ『風、薫る』りんの恋の行方は？ モデルになった女性に獄中からプロポーズした「年下のボーイフレンド」の正体〉へ続く

（田中 ひかる／Webオリジナル（外部転載））