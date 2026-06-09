貧しい家に生まれた女は、産声を上げた途端に殺されるか、生き延びたところで工場か遊郭へ売られる--それが明治の農村における女性の「普通の人生」だった。

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朝ドラ『風、薫る』の主人公・一ノ瀬りんのモデルとなった大関和が生きた時代、女性たちはいかなる現実に直面していたのか。ドラマの原案となった評伝小説『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）より、抜粋して紹介する。（全4回の1回目）



見上愛 ©時事通信社

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不景気により友人は遊郭に売られた

和たちが暮らす栃木へは、東京から帰帆する船によってコレラが持ち込まれ、河岸場から内陸部へ徐々に感染が広がっていた。

「魚と言えば、今年も渡良瀬川で魚が何万匹も死んだみたいだよ。気味が悪いね」

「綾ちゃんは何でも知ってんだなえ」

友人のマツが感心すると、和の義妹である綾の表情がやわらぐ。足尾銅山鉱毒事件が全国的に知られるようになるのはまだ先のことだが、地元ではすでに、渡良瀬川の魚の大量死が住民たちを不安にさせていた。そして、コレラの大流行による不景気は、3人の人生にも大きな影響を及ぼすことになる。

今年こそは米が収穫できると期待した3人であったが、「嫁田」に3人がそろったのはこの日が最後だった。まず、マツがいなくなった。心配した和と綾が家を訪ねると、母親が出てきて、マツは東京へ奉公に出したと言う。突然のことに驚き、東京のどこかと尋ねても、母親は悲し気に言葉を濁すだけだった。綾が泣きだし、慰めながら和も泣いた。

和は、マツは遊郭に売られたのだと悟った。当然ながら、それは母親の意志ではなかったに違いない。農家の嫁に発言権などない。

「あの子のためにもこれでいがったんだ。ここにいてもいいこたぁねえ」

自分に言い聞かせるようにつぶやいたマツの母親は、まだ40前後であるにもかかわらず、顔も手も皺が寄り、すでに腰も曲がり始めていた。

「牛や馬以下の扱い」と言われた“農家の嫁”の暮らし

当時の農村の生活を知る『石ころのはるかな道』の著者伊藤まつをは、農家の嫁について、牛や馬以下の扱いでさんざん酷使され、「三度の粗食さえ満たすことができ」ず、「体をこわして長くわずらう身となったり、死んだりしていった」と述べている。「女工哀史」があるように、農村の嫁にも「哀史」があった。

女工はわずかとは言え賃金がもらえ、辛い境遇を慰め励まし合う仲間もいたが、農家の嫁たちは姑の手前、愚痴をもらすことさえはばかられた。「わが働きでわが着物も買う、三度の飯も睨まれずに食う」ことができる女工たちを「何んぼうええもんか」（『荷車の歌』）とうらやむ嫁もいた。

苦しい生活の中で「間引き」はなかば公然と行われ、それは特に女児が生まれた場合に多かった。子どもたちの男女比に、明らかに偏りの見られる村もあった。間引きを密告され、9年の懲役を終えて地主へ挨拶にきた小作の嫁が、監獄生活は農業の苦役がないばかりか、食事も麦の割合が少なく、月経の手当てのための「ボロ」も支給されるため、農村の生活より楽だったと報告したという話が残っている。常に妊娠、出産、授乳を繰り返していたため、今日に比べると月経の回数はかなり少なかったとはいえ、「ボロ」さえ手に入らない生活をしていたことがわかる。

貧しい小作の家に生まれた女は、産声を上げた途端に殺されるか、生き延びたところで工場か遊郭へ売られる運命であった。売られずに、同じ小作の家へ嫁いだところで、自分の産んだ子を間引き、その結果、監獄につながれることさえあったのだ。

それから1週間も経たないうちに、綾もいなくなる。和と綾の二人で、中干しをしている「嫁田」の草取りをし、日が暮れてきたので、和は先に綾を家に帰した。1時間ほど遅れて和が帰宅すると、台所で下女たちが落ち着かない様子だ。

普段綾と仲のよい下女が泣いているので、「何かあったの？」と尋ねると、しゃくり上げながら「綾さんがおばさんに無理矢理連れてかれた」と言う。事情が呑み込めないまま、慌てて外へ出るが、綾の姿は見えない。どこへ行くにしても、街道へ出る辻を通らねばならないので、そこを目指して和は必死に走った。野良仕事で足腰は鍛えられているが、走ることは滅多にないので、足が絡みそうになる。息を切らして辻までたどり着くと、街道を走り去る馬車の後ろ姿が、小さく見えた。

〈食べられるのは「臭い米と水のような味噌汁」だけ…朝ドラ『風、薫る』ヒロインのモデルが衝撃を受けた、遊郭の“残酷すぎる実態”〉へ続く

（田中 ひかる／Webオリジナル（外部転載））