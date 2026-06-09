『クイズ！ドレミファドン』が50周年 中山秀征×橋本環奈再びタッグ＆過去最多の13チームが参戦【コメントあり】
フジテレビは29日、『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SP』（後7：00）を放送する。『クイズ！ドレミファドン！』は、世代を問わず家族みんなで楽しめる番組として、今年50周年という大きな節目を迎える、長年にわたり国民に愛され続ける音楽バラエティーだ。その記念すべき今回の50周年・夏の祭典では、フジテレビ系で放送中の人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する。
【写真】「顔が完全に緊張してます」ミニスカで“推し”に会った橋本環奈
ご存じ“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と、前回（2026年1月５日放送）に続き、特別MC・橋本環奈司会のもと、フジテレビの新ドラマに加え、バラエティー、スポーツ、情報などさまざまなジャンルの人気番組から豪華出演者が勢ぞろい！『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』『ナゾトレMAXXX』、『新しいカギ』、『SUNDAYブレイク．』、『めざましテレビ』、『ぽかぽか』、『バレーボール アジア選手権2026』、そして新ドラマの出演者たちが、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームは、メンバー3人が参戦。『ナゾトレMAXXX』チームは、阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子に加え、助っ人としてあの。『新しいカギ』チームは、長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）、岡部大（ハナコ）。『SUNDAYブレイク．』チームは、鈴木唯（フジテレビアナウンサー）、伊藤俊介（オズワルド）、助っ人として中岡創一（ロッチ）。『めざましテレビ』チームは、生田竜聖（フジテレビアナウンサー）、原田葵（フジテレビアナウンサー）、林佑香。『ぽかぽか』チームは、岩井勇気（ハライチ）、神田愛花、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）。そして、『バレーボール』チームは、栗原恵、木村沙織、助っ人として田中卓志（アンガールズ）が参戦する。
今回は、1990年代から2010年代までの“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにイントロクイズを出題！10代から60代までの視聴者の皆様にアンケートを実施し、その結果を基にランキング入りした曲からは、歌唱シーンはもちろん、主題歌となったドラマやアニメの名場面の映像も盛りだくさん。そして歌って答えるクイズ「このあと歌ってドン！」では、気持ちよくサビを歌って正解することはできるのか。
■出演者コメント
◆中山秀征
「50周年の夏の祭典ということで、今回も豪華な皆様にご出演いただきました。番組対決が始まって以降、過去最多の13チームが参戦となり迫力がありましたね！前回に引き続き、特別MCに橋本環奈さんにお越しいただき、全体を見て楽しみながら一緒にMCをしてくださったので、心強かったです。今回は、1990年代から2010年代のサビソングがテーマでしたが、皆さんそれぞれ得意な時代やジャンルが分かれていたりと、見応えのある白熱した戦いでした。最後まで、どこが優勝するのか分からない戦いとなっているので、優勝チームを予想しながらお楽しみください！」
◆橋本環奈
「前回に続いて『ドレミファドン！』の司会を務めさせていただきました。思わず口ずさみたくなる名曲の数々に白熱した早押し！是非ご家族やお友達と一緒に盛り上がりながらご覧ください！」
ご存じ“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と、前回（2026年1月５日放送）に続き、特別MC・橋本環奈司会のもと、フジテレビの新ドラマに加え、バラエティー、スポーツ、情報などさまざまなジャンルの人気番組から豪華出演者が勢ぞろい！『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』『ナゾトレMAXXX』、『新しいカギ』、『SUNDAYブレイク．』、『めざましテレビ』、『ぽかぽか』、『バレーボール アジア選手権2026』、そして新ドラマの出演者たちが、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームは、メンバー3人が参戦。『ナゾトレMAXXX』チームは、阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子に加え、助っ人としてあの。『新しいカギ』チームは、長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）、岡部大（ハナコ）。『SUNDAYブレイク．』チームは、鈴木唯（フジテレビアナウンサー）、伊藤俊介（オズワルド）、助っ人として中岡創一（ロッチ）。『めざましテレビ』チームは、生田竜聖（フジテレビアナウンサー）、原田葵（フジテレビアナウンサー）、林佑香。『ぽかぽか』チームは、岩井勇気（ハライチ）、神田愛花、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）。そして、『バレーボール』チームは、栗原恵、木村沙織、助っ人として田中卓志（アンガールズ）が参戦する。
今回は、1990年代から2010年代までの“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにイントロクイズを出題！10代から60代までの視聴者の皆様にアンケートを実施し、その結果を基にランキング入りした曲からは、歌唱シーンはもちろん、主題歌となったドラマやアニメの名場面の映像も盛りだくさん。そして歌って答えるクイズ「このあと歌ってドン！」では、気持ちよくサビを歌って正解することはできるのか。
■出演者コメント
◆中山秀征
「50周年の夏の祭典ということで、今回も豪華な皆様にご出演いただきました。番組対決が始まって以降、過去最多の13チームが参戦となり迫力がありましたね！前回に引き続き、特別MCに橋本環奈さんにお越しいただき、全体を見て楽しみながら一緒にMCをしてくださったので、心強かったです。今回は、1990年代から2010年代のサビソングがテーマでしたが、皆さんそれぞれ得意な時代やジャンルが分かれていたりと、見応えのある白熱した戦いでした。最後まで、どこが優勝するのか分からない戦いとなっているので、優勝チームを予想しながらお楽しみください！」
◆橋本環奈
「前回に続いて『ドレミファドン！』の司会を務めさせていただきました。思わず口ずさみたくなる名曲の数々に白熱した早押し！是非ご家族やお友達と一緒に盛り上がりながらご覧ください！」