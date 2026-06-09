〈エリート医師たちの求愛をことごとく退けた…朝ドラ『風、薫る』ヒロインのモデルが周囲を唖然とさせた「好みの男性のタイプ」〉から続く

シマケン（佐野晶哉）か、虎太郎（小林虎之介）か--主人公・りん（見上愛）を取り巻く男性たちにも注目が集まっている朝ドラ『風、薫る』。りんのモデルとなった大関和にも、現実に求婚してきた“年下のボーイフレンド”がいた。

【写真】実在した「年下のボーイフレンド」がモデルに？『風、薫る』りんの“恋のお相手候補”を見る

「普通選挙」を求める活動の中で逮捕され、獄中にいた彼からのプロポーズに和はどう応えるのか。『風、薫る』の原案となった評伝小説『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）より抜粋して紹介する。（全4回の4回目）



『風、薫る』公式Instagramより

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獄中の彼から突然のプロポーズ

結局、木下尚江は無罪となった。出獄を間近に控えた面会時、尚江は和に結婚を申し込む。

「あなたが通い続けてくれたこの10カ月、とても幸せでした。もっとここにいたいくらいです」

好意を感じてはいたが、まさか結婚を申し込まれるとは思っていなかった和は驚いた。

押し花のときと同じ看守が、呆気に取られている。返事に窮した和は立ち上がり、一礼すると面会室をあとにした。

「ここを出たら真っ先に東京看護婦会へ行きますから、そのときお返事を聞かせてください！」

尚江の声が追ってくるので、和は駆け出した。

相馬愛蔵を通じて尚江を知っていた妻の黒光は、尚江の和に対する好意について、こう記している。

〈「木下氏の愛の好みに大関女史ほどはまった人はなかった、と少なくとも私には考えられる。もっとも私にそういう直感が働くようになったのも、はるかに年経て後のことで、それにもやはり折々聞いた氏自身の自白が利いたというほかない。氏はよく自嘲するような持ち前の、あの明らかにわざとらしさのある調子で言った。『人形のような小娘はつまらないが、中年の女はその熟した智恵が面白い』と。容貌、情熱、年齢、当年の大関女史はまさに木下氏の再び得がたい対象であったといえよう」（『穂高高原』）〉

和は、外濠にかかる鍛冶橋を渡ったところで走るのをやめた。息を整えながら考える。

尚江の好意はうれしいが、結婚の申し込みを喜んでいいものなのかどうかがわからない。

一度目の結婚は散々であった。しかし、自分の中に、結婚に対する強い憧れがあることも、また確かだ。

「もう一度結婚してみたい」相談した“親友”の反応は…

和は、2人仲睦まじく台所に立っていた鄭永慶夫妻を懐かしく思い出す。運命に導かれるかのように大山巌と結婚した捨松。妻を「愚妻」ならぬ「賢妻」と呼ぶ植村正久。彼らのような夫婦になれるのであれば、もう一度結婚してみたい。

妻を大切にし、対等に扱う夫。彼らが皆クリスチャンであることに、和は気がついていた。尚江となら、彼らのような対等で思いやりにあふれた夫婦になれるかもしれない。とはいえ、看護婦の仕事は続けられるだろうか。尚江は社会運動家として全国を飛びまわるだろう。彼と一緒に暮らすとなれば、少なくとも今と同じように働くことはできない。

すでに冬の日は暮れていた。和は俥を拾うと、雅のいる東京看護婦会へ向かう。雅はほとんど毎日、早朝から深夜まで仕事をしているので、まだいるはずだ。

自分が足繁く監獄署へ通うことを快く思っていない雅に、尚江とのことを話したところで、水を差されるに決まっているが、ほかに相談する相手もいない。それに尚江は、出署したら東京看護婦会へ来ると言っていた。雅にはあらかじめ話しておいた方がいいだろう。

到着すると、日帰りの派出から戻った看護婦たちが申し送りを済ませ、帰宅するところであった。雅は事務室で、翌日の看護講習の準備をしている。最近は雅も和も、附属の講習所で後進の育成に力を入れていた。和が結婚を申し込まれた話を切り出すと、案の定、雅は否定的な反応をする。

「いきなり結婚を申し込むなんて、失礼な方ですね」

「いきなりではありません。こうして生まれた日に贈り物をいただいたこともありました。西洋では『誕生日』を祝う習慣があるそうです」

雅は、和が差し出した和紙を広げる。そこには、茶色く干からびた桜の花びらがあった。

「『こんなものしか用意できず、面目もありません』とおっしゃって」

「そうでしょうね」

和は、雅の嫌味に気がつかない。

「それで、結婚の申し込みはどんなふうに？」

「もちろん、結婚してくださいと。それから『この10カ月、とても幸せでした。もっとここにいたいくらいです』とも」

和の頬が思わず緩む。

「木下さんは、ずいぶんと芝居がかった人なのですね」

たしかにそのとおりだと和も思う。初めて高田で会ったときも「ずっとあなたに会いたいと思っていました」と言われ、少し驚いた。しかし、それにしても雅の言い方にはずいぶんと棘がある。

「雅さんは、まだ木下さんに会ったことがありませんよね。そういう批評は、会ってからにしてもらえませんか」

「わかりました。ではお会いする日を楽しみにしています」

雅が心にもないことを言うので、和はそれ以上相談することを諦めた。

悩んだ末、和が出した“答え”

尚江は意外に早く、2日後の朝、東京看護婦会にやってきた。和が差し入れた大島の着物を着ているため、出署直後にはとても見えない。

この日、雅は婦人衛生会の集まりに出かけていて、珍しく留守であった。和は看護講習の途中であったため、事務員の和賀操にお茶を出すように頼み、小1時間ほど尚江を待たせた。操は最初、看護婦として応募してきたのだが、事務能力が高く、人当たりもよいので、忙しい雅に代わって看護婦の勤務管理や、患者とその家族の対応を行うようになっていた。

講習を終えた和が事務室へ入ると、尚江と操が談笑している。和は、尚江を退屈させていなかったことに安堵しつつも、若い2人があまりに楽しそうなので、疎外感を覚える。

「では、私はこれで」と操が椅子から立ち上がると、尚江が名残惜しそうな顔をする。

尚江はもう篭の鳥ではない。自由に誰とでも会うことができるのだ。そのことを素直に喜べない自分に気づき、和は恥じ入る。

尚江は和に、収監中に世話になった礼を言い、しばらく同郷の代議士の屋敷に身を寄せ、東京での用事を済ませたら松本へ帰ると伝えた。そして、もう用事は済んだとばかりに立ち上がる。結婚の申し込みについての返事を聞きにきたとばかり思っていた和は、拍子抜けする。

「私は“日本のナイチンゲール”を好きになった」

玄関から尚江を送り出すと、隣に建つ講習所の窓から、学生たちが興味津々の様子でこちらを眺めている。尚江は被っていた帽子を片手で持ち上げ、学生たちに向けて振った。

学生たちは歓声を上げ、尚江も満足そうだ。すると、急に尚江が真顔で和をふり返り、「例の件ですが。お受けいただくということでいいですね」と念を押すように言う。

例の件とは結婚のことだろう。返事を聞くまでもないということか。和が正直に「いえ。まだ決めかねています」と答えると、尚江は意外な顔をする。

「わかりました。そうですよね。私は今、出署したばかりの無職の身です。和さんが躊躇するのも無理はない」

「そうではありません。木下さんの仕事のことではなく、自分の仕事のことで迷っています。私は看護婦を辞めたくないのです」

尚江は高らかに笑いながら「もちろん、看護婦は続けてください」と言う。「私は『日本のナイチンゲール、大関和』を好きになったのですから、むしろ辞めてもらっては困ります。返事は急ぎません。では、また」

尚江は帽子を被りなおすと、門を出ていった。

（田中 ひかる／Webオリジナル（外部転載））