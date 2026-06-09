「不運にも同時に」救援陣が“炎上”…ドジャース、公式も同情する大量失点「どんな投手にも不調の日はある」
ヘルナンデスが6失点と一気に崩れた(C)Getty Images
まさかの大量失点で3試合ぶりの黒星を喫した。
ドジャースは現地時間6月7日、本拠地でエンゼルスと対戦し5-13で敗れ、カードスイープとはならなかった。このゲームでドジャースは救援投手が乱調、中盤から終盤にかけ失点を重ね敗れる結果に。今季、エンゼルス戦における初めての敗戦となった。
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先発のエメット・シーハンが立ち上がりで2失点し1回1/3で降板すると、その後マウンドに6投手が登るも、9回までで計11失点。3番手のブレーク・トライネン、4番手アレックス・ベシアがそれぞれ2失点、5番手のジョナサン・ヘルナンデスは1回1/2で6を失うなど、エンゼルス打線の勢いに飲み込まれた。最終回にもカイル・ハートが1失点と、この日ドジャースは自慢のブルペン陣が“炎上”し、カード最終戦を落としている。
6回までは5-6と接戦に持ち込みながら、そこから突き放されたドジャース。6回裏にはダルトン・ラッシング、ライアン・ウォードに連続で追い上げの本塁打が飛び出すも、空砲に終わってしまった。
この日のゲーム結果は、メジャー公式サイト『MLB.com』の中でも報じており、ドジャース救援陣の稀に見る荒れた内容を中心にレポートしている。
「今季のドジャース救援陣は球界屈指の安定感を誇ってきた。しかし、日曜午後のエンゼルス戦では、一度生じた綻びを修復することはできなかった」
試合内容について、そう振り返っている同メディアは、ドジャースが1点差まで迫った場面を伝えながら、「接戦だった時間は長く続かなかった」と綴るなど、7回の6失点でゲームが決定付けられたと指摘している。
また同メディアは、これまでの記録にも目を向けており、「ドジャースのブルペンが1試合で11失点以上を許したのは昨季以来。2025年には3度あり、直近では2025年7月4日だった」と説いている他、「守護神のエドウィン・ディアスを欠きながらも、ドジャースのブルペンは今季ここまでチームの強みだった。ただ、どんな投手にも不調の日はある」などと主張。その上で、「そしてこの日は、不運にも複数の救援投手が同時にその日を迎えてしまった」と断じている。
ドジャースはこのゲームまでで10連戦が終了。休養日を挟み、9日より敵地でのパイレーツ戦に臨む。連戦の最後を黒星で締めくくったものの、地区首位の座は揺らぐことはない。心機一転を図り、ふたたび強さを示すべく新たな戦いに臨む。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]