西田陸浮にマイナー行きの可能性…ロースター再編の“被害者”に 専門メディアが有力視「最も簡単な解決策だ」
西田の溌溂としたプレーはチームに活気を与えているが…(C)Getty Images
ホワイトソックスの西田陸浮は現地時間6月7日、敵地でのフィリーズ戦に「9番・右翼」でスタメン出場。2回の第1打席では、俊足を活かしショートへの内野安打で出塁を果した。6回に相手投手の交替に伴い代打を送られたため、この日は2打数1安打の内容だった。
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西田は2週間前のメジャー昇格、公式戦初出場から現在まで12試合に出場。ゲーム展開によってベンチに座る機会も少なくない中で、グラウンドに立った際には打撃や守備、走塁でのアピールを続けている。今季、上位争いも演じているホワイトソックスにおいては、マイナーから這い上がってきた日本人ルーキーでも、定位置確保はやはり簡単ではない。
その西田をめぐっては、ふたたびメジャーの舞台から離れる可能性も浮上しているようだ。ホワイトソックス専門サイト『SOUTHSIDE SHOWDOWN』では、4月下旬に大胸筋を痛め負傷者リスト（IL）入りとなっていた外野手のエバーソン・ペレイラが、マイナーでリハビリ出場するまでに回復したと報じている。バッティングに定評のあるペレイラに対し同メディアは、「メジャー復帰後は継続的に打席を与えることになるだろう」と予想した。
一方で、ペレイラと入れ替わる野手として、30歳のデレク・ヒルと西田の2人を候補に挙げながら、「ニシダにはマイナー降格オプションが残っているため、トリプルAへ送るのが最も簡単な解決策だ」と説きながら、「ただ、それは左打ちの外野手という選択肢を失うことも意味する」と指摘する。
その上で、「ホワイトソックスはベテランとしてのヒルの価値を重視し、彼を残してニシダをトリプルAへ降格させることになるかもしれない」などと見通している。
さらにシカゴメディア『CHICITY SPORTS』でも、ペレイラが復帰間近と伝えるとともに、西田のマイナー行きの可能性に言及。今後の対応として、「ニシダは将来性にあふれる魅力的な選手だ。しかし現時点では、ホワイトソックスにとって最も現実的な選択肢は、身長5フィート6インチ（約168センチ）のスピードスターをマイナーへ戻し、さらなる成長を促すことかもしれない」と論じており、「そうすることで、球団は高い打撃ポテンシャルを持つペレイラを打線へ組み込むことができる」との見解を綴っている。
チーム事情からのロースター再編が確実視される中、西田はメジャーに踏みとどまることが出来るのか。今後も続いていく激しい競争に身を置きながら、自身の実力を示す奮闘の日々が続くことになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]