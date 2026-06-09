日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が９日、放送された。

番組冒頭では総合司会の水卜麻美アナウンサーと火曜パーソナリティーを務めるお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が雨が降る中、屋外から傘をさして番組スタートのあいさつをした。

そこで水卜アナは「梅雨に入るとちょっと頭が痛かったり、気の持ちようを含めて体調をくずしがちだなと思うんですけど、何か気を付けていることはありますか？」と質問。岡部が「どんよりしがちなので朝イチの大声ですね」と答えると、思わず水卜アナは「ひゃひゃひゃ」と声を挙げた。

そして「どのくらいの声出しているんですか？みなさん、リモコンの音量気を付けてください」と言って、岡部に実践をうながした。岡部は「車で１人で運転しながら、僕が今一番大きい声をどれくらい出せるのかというのを毎朝『はあーー！』と叫びながら首都高を走ってます」とちょっと控えめの音量で説明した。

水卜アナは「いいですね！ちょっと私はみなさんの迷惑になるので今は控えて終わったらやってみます！」と笑った。