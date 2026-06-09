大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務め、３月末で同局を退社した増田紗織アナウンサーが、検定試験に合格したことを報告した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と書き始め、「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け継いだお着物もあったので、お着物の知識を深めたいな、自分でお着物を着れるようになりたいな、そんな気持ちから毎週お休みの日にお着物の学校に通い始めました。ただ会社員時代は授業がある日に仕事が入ることもあったり、最後まで出席日数との闘いで、卒業できるか不安だったのでこの日を迎えられてほっとしています」と仕事と両立しながら勉強していたことを明かした増田アナ。「約２年間、お着物と向き合ったことで和装の奥深さにとっても惹かれましたし、何より自分でお着物を着られるようになったこと、誰かにお着付けもできるようになったこと、一生ものの技術を身につけることができたことが本当にうれしいです」と喜びをつづっている。

淡い桃色の着物を着て、修了証書と認定証を持って笑顔で写真に収まり、「頑張ってよかった。そして実技試験に向けてもご指導くださった先生方に感謝しています。毎週一緒に学んだお着物友達ができたこともうれしかったです！学んだことを何かお仕事で活かせたらうれしいな」と記した。

この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます お忙しい中大変だったね！」「お着物姿素敵」「すごい」「着物姿も美しいですね」「とてもお似合いです」といった祝福の声などが寄せられている。

増田アナは慶大卒業。入社１年目の１９年から「探偵！ナイトスクープ」の秘書を担当。「ザコシ倶楽部」（スカイＡ）、「グッド！モーニング」（テレビ朝日系＝日曜版サブキャスター）、「ＳＡＬＬＹ’Ｓ ＣＯＦＦＥＥ」（ＡＢＣラジオ）に出演。３月１６日にＳＮＳで「３月末をもって７年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と報告。４月からホリプロに所属した。