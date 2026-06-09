1999年に放送されたドラマ「リング〜最終章〜」「らせん」の“最恐キャラ”貞子役で大ブレークした俳優の木村多江さん（55）が6月11日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に5年ぶりに出演します。



【写真】5年ぶりに「徹子の部屋」に出演する木村多江さん

木村さんは1971年、東京都生まれ。2005年に結婚し、現在は18歳になる娘のママさんで、番組ではテレビ初告白となる娘さんのエピソードを明かします。木村さんによると、娘さんは英語を習得するために高校を中退し、オーストラリアへ留学したそうです。現地では、今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどで、小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から温かく語ります。



また、木村さんの意外な素顔として「ラグビー愛」が炸裂！倒れても立ち上がり前へ進むラグビー選手を、心からリスペクトしているそうです。実は徹子さんもラグビーの大ファンで、かつて神戸製鋼で活躍した故・平尾誠二さんについて熱く語ったり、過去の平尾さんの映像に大興奮です。



さらに、日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんは木村さんの親戚で、しかも徹子さんの父と友人だったという驚きのご縁も発覚しました。芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意など、凛としたイメージを覆すアクティブで情熱的な木村さんの新たな魅力が満載です。