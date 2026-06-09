ランクルらしさをギュッと凝縮！

2026年5月14日、トヨタは「ランドクルーザー（ランクル）」ファミリーの新たなモデルとして、新型「ランドクルーザーFJ」の販売を開始しました。

ランドクルーザーは現在、フラッグシップのステーションワゴン「ランドクルーザー300」、中核モデルの「ランドクルーザー250」、ヘビーデューティモデルの「ランドクルーザー70」という3つの柱で構成されてます。

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今回、第4の新シリーズとして誕生した新型ランドクルーザーFJは、「Freedom＆Joy」をコンセプトに、より身近に本格オフローダーを楽しんでもらうことを目指して開発されました。

コンパクトなボディにラダーフレームや電動リヤデフロックなど、本格オフローダーとしての装備を凝縮し、価格を抑えながら“ちゃんとランクル”である点が大きな特徴です。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm。中核モデルのランドクルーザー250と比較すると、全長で350mm、全幅で125mm、ホイールベースは270mm短くなっています。

最小回転半径も5.5mに抑えられており、ランクル250の6.0mと比べても取り回し性は大幅に向上。狭い路地や駐車場でも取り回しに優れる点は、日本のユーザーにとって大きなメリットとなりそうです。

一方で、その中身は本格オフローダーそのものです。

プラットフォームには、トヨタが新興国を中心にグローバル市場で展開するIMVシリーズ用をベースに刷新したラダーフレームを採用。さらに、ブレース（補強材）の追加や高張力鋼板の適所への配置、アンダーフロアへのスポット溶接追加などにより、高いボディ剛性を確保しました。

駆動方式には、悪路での信頼性に優れるダイヤル切替式のパートタイム4WDを採用。急坂を安全に下る「ダウンヒルアシストコントロール（DAC）」や、後輪の左右を直結して高い脱出性を高める「電動リヤデフロック」も標準装備されています。

足まわりも、タイヤが路面を捉え続けるようロングストローク設計とされており、ルックス志向の都市型SUVとは違う、本格クロカンの作り込みが感じられます。

エクステリアは、サイコロをモチーフとしたスクエアな造形が特徴です。

大きく張り出したフェンダーや厚みのあるバンパーによって、塊感のあるタフな印象を演出。さらに前後バンパーは分割式となっており、悪路で破損した場合でもコーナー部のみを部分交換できるなど、修理性にも配慮されています。

一方、インテリアは実用性を重視したシンプルな仕立てです。

ブラック基調のインパネやセンターコンソールには、ランクル250と共通のシフトノブやステアリングホイールを採用。全長が短いぶん、後席の足元空間には限りがありますが、そのぶん道具としての使いやすさを優先したパッケージングといえます。

パワートレインは、2.7リッター直列4気筒「2TR-FE型」自然吸気ガソリンエンジンに、6速ATを組み合わせます。

最高出力120kW（163PS）、最大トルク246Nmというスペックに派手さはありませんが、過酷な環境で鍛え上げられてきた耐久性や信頼性を重視した構成です。WLTCモード燃費は8.7km／Lと、燃費性能よりもタフさを優先したキャラクターがうかがえます。

注目すべきは450万100円（消費税込、以下同）という価格設定です。

兄貴分であるランドクルーザー300が525万2500円〜813万6700円、ランドクルーザー250が577万9400円（ガソリン車）、ランドクルーザー70が480万円であることを考えると、新型ランドクルーザーFJの価格はかなり戦略的です。

この価格を実現できた背景には、電動化を見送り、成熟した既存パワートレインを活用したことに加え、IMV系プラットフォームをベースとすることで、開発コストや生産コストを抑えた点が大きく影響しています。

さらに、装備や仕様を絞り込んだワングレード展開としたことも、生産効率向上と低価格化につながっていると考えられます。

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高級化や先進運転支援装備の競争が加速し、SUVにも快適性や上質感が強く求められるようになった昨今の自動車市場です。

新型ランドクルーザーFJは、そうした流れとは一線を画すように、「どこへでも行けるタフな道具」というランクル本来の価値に立ち返ったモデルです。

「ランクルの悪路走破性には惹かれるが、300や250、70は大きすぎる」「もっと気兼ねなく使える四駆が欲しい」。

そんなユーザーにとって新型ランドクルーザーFJは、非常に魅力的な選択肢となりそうです。