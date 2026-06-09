（若狭敬一アナウンサー）

皇族数を増やすのは簡単ではなさそうですね。

【写真を見る】現在16人…皇族数を確保するための2案とは？その際 改正が必要となる｢皇室典範｣とは【大石邦彦解説】

（大石邦彦アンカーマン）

取材した皇室解説者の山下晋司さんによりますと、2つの案とも先が読めない、不確定要素が多いため、今後増えていくかどうかはわからないというお話でした。

さて、今回示された案なんですが、こちらは皇室典範の改正が必要なんですね。 皇室典範といいますのは、皇位継承順位、そして皇族の身分、婚姻など、皇室に関する法律のことなんです。この法律を改正する必要が出てきたのは、皇族数が減少しているからということなんですね。

皇族は現在16人です。男性5人、女性11人と女性が多いんですよね。女性皇族がご結婚されれば、皇籍を離れるのが皇室典範の規定ですから、さらに皇族が減少する可能性があるため、皇室典範の12条と9条の改正が必要になってきたということなんです。

では、これまで皇室典範をどう変えて、そして皇族数を確保しようと考えているのでしょうか？

示された2つの対策案

案1：女性皇族は結婚後も皇室に残って身分が保持されるというもの

ただ、配偶者も皇室に入るかどうかは定められておりません。

案2：旧宮家の男系男子を養子に迎えるというもの

対象は戦後すぐに皇籍を離れた11の宮家なんですが、山下さんによりますと、80年近く一般国民として過ごされた人が再び皇族に戻ることが、国民感情で許されるのかどうかわからないと話しておりました。

国会では、どこまで議論が進むんでしょうか？