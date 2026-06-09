55歳・木村多江、18歳の愛娘が高校中退 豪州に留学しタッチラグビーの代表にも選出
俳優の木村多江が、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
木村多江 ＝テレビ朝日提供
現在55歳の木村が18歳になる娘のエピソードを初告白。愛娘は英語を習得するために高校を中退し、オーストラリアへ留学した。今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどの実力で、小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から、起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から語る。
倒れても立ち上がり前へ進むラグビー選手を心からリスペクトしているという“ラグビー好き”の木村。黒柳もラグビーの大ファンで、かつて神戸製鋼で活躍した平尾誠二さんについて熱弁する場面も。
さらに、日本を代表するテノール歌手・奥田良三が親戚だという木村。黒柳の父と友人だったという驚きの縁も発覚する。
芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意など、凛としたイメージを覆すアクティブで情熱的な一面をのぞかせる。
木村多江 ＝テレビ朝日提供
現在55歳の木村が18歳になる娘のエピソードを初告白。愛娘は英語を習得するために高校を中退し、オーストラリアへ留学した。今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどの実力で、小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から、起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から語る。
さらに、日本を代表するテノール歌手・奥田良三が親戚だという木村。黒柳の父と友人だったという驚きの縁も発覚する。
芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意など、凛としたイメージを覆すアクティブで情熱的な一面をのぞかせる。