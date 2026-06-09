「阿倍続投」の可能性もあった

巨人・阿部慎之助前監督（47）が家庭内で長女を暴行した容疑で現行犯逮捕されたのは5月25日のこと。翌日にはその後を橋上秀樹監督代行が引き継ぐことが発表されたが、これを機に次期監督選びが本格化したことは間違いない。巷間伝えられる中、現時点で最も可能性が高いのは誰なのか。

【写真を見る】阿部前監督が“推し活”した「3人のお気に入り選手」

事件前にさかのぼって話を進めてもらおう。

「阿部前監督は表向き3年契約の最終年でした。“実際は4年でした”ということもあり得るので一概には言えませんが、事件に関係なく巨人軍が阿部前監督の後継人事を進めていたことは間違いないでしょう」

と、スポーツ紙デスク。

阿部前監督

「阿部政権では後継と目される候補が入閣していなかったため、『阿倍続投』の可能性もあり得ると見られていました」（同）

「ヨシノブには」

「仮に阿部前監督が今季限りという流れになっていたことを想定し、しばしば名前があがっていたのは高橋由伸元監督（51）でした。2015年10月に現役を引退すると同時に監督就任が発表され、2018年までの3シーズンにわたってチームの指揮をとりました」

高橋氏は現役続行を強く希望していたが、球団からの要請に折れて引退即監督就任の道を選択。監督時代の成績は2位、4位、3位だった。

「巨人軍の中では高橋氏が選手としても、そして監督としても不完全燃焼だったことをおもんぱかって“ヨシノブにはもう1度監督をやらせてやりたい”との声が根強くありました。気の置けない相手とのやり取りの中でなら“本人は意欲を隠さなかった”とも聞いたことがあります」（同）

いくら本人にやる気があっても監督になれるか否かは別問題だが、球団側から何らかのアプローチが高橋氏側にすでにあった可能性も否定できない。

「なくはないという印象です」

「次期監督という点では外れてしまう可能性が高いですが、昨シーズンに引退してフロント入りした長野久義・球団本部参与もどこかのタイミングで監督をやることになりそうです。長野氏は広島カープに在籍しての出戻り組ですが、FAによる人的補償であって、自分から出て行ったわけではありませんし、人気は高いうえ、フロント内でもかなり評価が高いですね。ヤクルトのレジェンド・青木宣親氏のようにGMポストを担う可能性もありますが、高橋氏と並んで“いずれ監督をやることになるだろう”人材だと見なされています」（同）

では仮に橋上監督代行がチームを優勝あるいは日本一に導いた場合、正式に監督へ就任する可能性はあるのだろうか。

「なくはないという印象です。阿部前監督が現役時代に打撃不調に陥った際、当時コーチだった橋上代行の配球理論やデータ分析力などに感服し、“橋上詣で”を繰り返してスランプを脱したという話は語り草。橋上代行は阿部前監督と東京・安田学園の先輩後輩の間柄で阿部前監督が乞う形でコーチ陣に参加してもらったと聞いています」（同）

臨時の監督を誰にするかまで

「チームの方向性、基盤を大きく変えない中で後を託せる人物は橋上代行をおいて他にはいなかったのでしょう。阿部野球を継承する橋上代行がペナントレースを制することになれば、いったん球団は『橋上監督』を検討しないわけにはいかなくなりますね」（同）

巨人軍の山口寿一オーナーは読売新聞社で法務部長を務めるなど危機管理のスペシャリストとして名が通っている。

「山口オーナーのことですから阿部前監督に何らかのトラブルやアクシデントがあったときを想定し、臨時の監督を誰にするのかまでメドをつけていた可能性もあると思います」（同）

山口オーナーは橋上代行にシーズン終了までの指揮を要請し、来年の監督人事については白紙である旨を明かしている。よく知られるように巨人の監督は生え抜きのみ、つまり純血主義が貫かれてきた。

「純血主義は令和の時代にそぐわない慣例でなかなか説明しづらいものですが、巨人はこれを貫きそうな気はします。つまり、橋上代行が優勝するなど優秀な結果を残したとしても“監督就任”はなさそうです。球団は何らかの形で橋上代行を処遇するでしょうが」（同）

阿部前監督の再登板について

その他、ファンが待望する松井秀喜氏（51）はどうか。その実績は十分、伝説級である。

「去年亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督との約束の内容次第ですね。その中身を知っている人は本当に限られ推測でしかありませんが、松井氏がやりたいと言えば巨人の監督を務めることになると見ています。松井氏がいつ・どのタイミングでイエスと言うのか、最終的に言わないのか、そればかりは本当にわかりません。今オフ就任もあり得ると思いますし、ずっとやらないままということもあるでしょう」（同）

最後に、阿部前監督の再登板について。

「どうしても彼にやらせたいという声や世論の後押しがないと実現しませんね。逮捕までは行き過ぎだったという指摘も少なくないわけですが、仮に起用したとして家庭内での暴力をあまりに軽んじているなどといった批判は避けられない。敢えてそういったリスクを取ることはないように思います。今年いっぱいは謹慎のような形をとり、本人が望むなら来年から野球に携わる仕事をスタートする可能性はあると思います」（同）

「高橋由伸氏の再登板」が現時点では本命のようだ。

デイリー新潮編集部