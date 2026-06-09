米１０年債利回り上昇 ＦＲＢの追加利上げ期待が強い＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 ＦＲＢの追加利上げ期待が強い＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）

米2年債 4.162（+0.015）

米10年債 4.564（+0.034）

米30年債 5.039（+0.044）

期待インフレ率 2.362（-0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。米国債利回りは下げて始まったものの上昇に転じている。市場では、予想を上回る堅調な米雇用統計やインフレ圧力の高まりを背景に、年末までにＦＲＢが追加利上げを実施するとの見方が再び強まっている。短期金融市場では年内１回の利上げを完全に織り込む動きが見られている。



今週はインフレ指標が公表されるが、市場の見方をさらに裏付けるか注目される。



２－１０年債の利回り格差は+４０（前営業日：+３８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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