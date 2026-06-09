・「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 そのまま 72%

・2位 ゼリー 16%

・3位 パフェ 5%

・4位 サラダ 4%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」