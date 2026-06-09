「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」＜回答数39,346票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第555回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フレッシュ！グレープフルーツとホタテのさわやかカルパッチョ
【材料】（2人分）
グレープフルーツ 1個
ホタテ(貝柱:刺身用) 6個
<ドレッシング>
EVオリーブ油 大さじ 2
ハーブソルト 少々
ピンクペッパー(ホール) 適量
セルフィーユ(飾り) 適量
【下準備】
1、グレープフルーツは果肉を取り出す。ホタテは水洗いして水気を拭き取り、厚みを2〜3等分に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、器にグレープフルーツとホタテを交互に並べ、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておく。
2、＜ドレッシング＞をまわしかけ、ピンクペッパーとセルフィーユを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
・「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 そのまま 72%
・2位 ゼリー 16%
・3位 パフェ 5%
・4位 サラダ 4%
※小数点以下四捨五入
39,346票
・2位 ゼリー 16%
・3位 パフェ 5%
・4位 サラダ 4%
※小数点以下四捨五入
39,346票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フレッシュ！グレープフルーツとホタテのさわやかカルパッチョ
【材料】（2人分）
グレープフルーツ 1個
ホタテ(貝柱:刺身用) 6個
<ドレッシング>
EVオリーブ油 大さじ 2
ハーブソルト 少々
ピンクペッパー(ホール) 適量
セルフィーユ(飾り) 適量
【下準備】
1、グレープフルーツは果肉を取り出す。ホタテは水洗いして水気を拭き取り、厚みを2〜3等分に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、器にグレープフルーツとホタテを交互に並べ、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておく。
2、＜ドレッシング＞をまわしかけ、ピンクペッパーとセルフィーユを散らす。
(E・レシピ編集部)