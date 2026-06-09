スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」

・「グレープフルーツ、好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 そのまま 72%
・2位 ゼリー 16%
・3位 パフェ 5%
・4位 サラダ 4%
　
※小数点以下四捨五入

39,346票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

フレッシュ！グレープフルーツとホタテのさわやかカルパッチョ


【材料】（2人分）

グレープフルーツ 1個
ホタテ(貝柱:刺身用) 6個
<ドレッシング>
  EVオリーブ油 大さじ 2
  ハーブソルト 少々
ピンクペッパー(ホール) 適量
セルフィーユ(飾り) 適量

【下準備】

1、グレープフルーツは果肉を取り出す。ホタテは水洗いして水気を拭き取り、厚みを2〜3等分に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】

1、器にグレープフルーツとホタテを交互に並べ、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておく。



2、＜ドレッシング＞をまわしかけ、ピンクペッパーとセルフィーユを散らす。



(E・レシピ編集部)