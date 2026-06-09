北陸新幹線の敦賀延伸により、首都圏からグッと身近になった福井県の若狭エリア。その絶景スポットである「三方五湖」と「レインボーライン山頂公園」で、2026年6月13日(土)・14日(日)の2日間限定で「三方五湖梅雨まつり」を開催します。

本記事では、雨情と新緑が美しい梅雨ならではの景色を堪能できる「4つの特別体験クルーズ」の詳細や、福井の名物グルメ、両施設を満喫できるおトクな共通チケットの活用法を徹底解説。週末の北陸・福井旅行を計画中の方に向け、今だけの特別な見どころを余すところなくお届けします！

三方五湖と山頂公園をセットでおトクに満喫！

晴れた日のレインボーライン山頂公園のテラスから見た「三方五湖」の絶景

「レインボーライン山頂公園」は県道三方五湖レインボーライン線の途中にあり、三方五湖と若狭湾を一望できる絶景テラスが人気のスポット。リフトもしくはケーブルカーでアクセスでき、足湯やソファテラス、バラ園なども楽しめます。入園料は大人1,000円、小学生500円です。

【参考】三方五湖＆日本海の絶景ポイント、江戸時代の町並みが残る日本遺産「熊川宿」、ヨーロッパへの玄関港だった敦賀など 北陸・福井の観光情報（※2024年10月掲載）https://tetsudo-ch.com/12982869.html

電力で水上を走る電池推進遊覧船は静かで振動も少ないため、絶景を楽しむとともにバードウォッチングも可能

「三方五湖ネイチャークルーズ」は、久々子湖（くぐしこ）を出航し、浦見川を経て水月湖・菅湖をめぐる約50分のクルーズです。イベント開催時は1日6便（9:30、10:45、13:00、13:30、14:15、15:30）を運航。乗船料金は大人1,980円、小学生990円です。

【参考】【美浜町・小浜市編】敦賀・若狭エリアを巡る冬の福井旅 三方五湖を巡るクルーズに若狭ふぐ尽くし、伝統神事「お水送り」の舞台も見学（※2026年2月掲載）https://tetsudo-ch.com/13022756.html

これら「レインボーライン山頂公園」と「三方五湖ネイチャークルーズ」をセットで楽しめる共通券を2026年6月13日(土)・14日(日)の2日間限定で販売します。料金は大人1,980円、小人990円です。大人は通常より1,000円もおトクになる上、両施設で使えるドリンク割引券もセットになっています。販売場所はレインボーライン山頂公園第一駐車場と、三方五湖ネイチャークルーズチケットカウンター（現金のみ）。有効期限は2026年9月30日までとなっているため、イベント当日はもちろん、後日改めて訪れる際にも活用できます。

イベント期間中、山頂公園では「春のローズフェア」を開催中

バラエティ豊かな4つの特別クルーズ

イベント期間中「三方五湖ネイチャークルーズ」は、通常便（久々子湖発〜浦見川経由〜水月湖・菅湖）に加え、事前予約制の特別クルーズを運航します。各クルーズは下記の通り。

▼こんぶクルーズ（13日運航）

地元である敦賀の昆布をテーマに、船内で昆布の魅力を学びながらおぼろ昆布手すき体験もできます。

・料金：大人4,000円、小人2,000円

・定員：各20名

こんぶクルーズ（イメージ）

▼早瀬浦クルーズ（13日運航）

船上で銘酒「早瀬浦」を味わい、下船後は観光ガイドとともに酒蔵のある早瀬地区を散策します。

・料金：大人4,000円

・定員：各15名

早瀬浦クルーズ（イメージ）

▼浦見川クルーズ（14日運航）

年縞博物館ナビゲーターが同乗し、三方五湖の成り立ちや環境変動について解説を聞きながら進む知的なクルーズです。

・料金：大人2,500円、小人1,250円

・定員：各20名

浦見川クルーズ（イメージ）

▼ペットクルーズ（13・14日運航）

観覧デッキで愛犬と一緒に三方五湖の景色を楽しめる待望の企画です。

・料金：大人2,500円、小人1,250円

・定員：各5名

ペットクルーズ（イメージ）

キッチンカー出店で地元グルメも充実

レイクビューを堪能できるテラス席

「三方五湖ネイチャークルーズ」会場には両日ともキッチンカーが登場し、湖を望むテラス席でフードやドリンクを楽しめます。特に13日(土)は人気の焼き鳥店「秋吉」が出張販売を予定しており、クルーズ前後の食事にぴったりです。

観光のオフシーズンと思われがちな梅雨時期ですが、視点を変えれば、雨に潤う豊かな自然とこの時期だけの特別な体験に出合える最高のシーズンです。北陸新幹線に乗って、アクセスが便利になった福井・若狭エリアへ。しっとりとした絶景と美味しい地元グルメ、そして思い出に残る特別な船旅を満喫しに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：福井県美浜町）

鉄道チャンネル編集部

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