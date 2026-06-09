思わず目が行く…韓国美人チアリーダー、“首元ばっくり”の大胆私服SHOTで視線強奪「ハンパない」

韓国チアリーダーのチョ・イェリンが、何気ない近況投稿でファンを魅了している。

【写真】チョ・イェリン、水着から零れ落ちそうな圧巻スタイル

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。「スンイとデート」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるカフェのテラス席でカメラに向かってポーズを取るチョ・イェリンが写っている。白のスクエアネックトップスに黒のミニスカートを合わせたコーディネートで、洗練された魅力を放っている。

首元が大きく開いたトップスで、ボリューム感抜群のプロポーションを惜しげもなく披露したチョ・イェリン。ミニスカートから伸びる美脚も相まって、ファンからは「女神のようだ…」「あまりにも美しすぎる」「ハンパない」「とてつもなく魅力的！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアリーダーとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。