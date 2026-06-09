◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天ｰ巨人(9日、楽天モバイル)

巨人の則本昂大投手が、9日に行われる古巣・楽天戦に向けて意気込みを語りました。

今季から巨人に移籍した則本投手は、ここまで7試合で1勝3敗、防御率4.08の成績。前回登板のオリックス戦では6回途中2失点で待望の移籍後初勝利をあげました。

9日は昨季までプレーした楽天の本拠地での先発登板。チームは2つの引き分けを入れて4連勝となっており、「個人的な感情で言えば楽しみではあるんですけど、あんまりそれを出してる余裕はないんで、チームが状態がいいんで、チームが勝てるピッチングやりたいなと思います」と引き締めます。

それでも13年間プレーした楽天の本拠地・仙台の地で投げることに、「2年に1回しかないところで投げるチャンスが巡ってきたっていうことはすごくうれしいというか、特別な感情はあります」と気持ちを明かします。

「13年間投げてきた場所なんで、自分を成長させてくれた場所ですし、それをずっと押してくれたのはファンの皆さんなので、すごい感謝の気持ちはありますし。ただやっぱり今はジャイアンツの一員なので仙台まで足を運んで応援してくれるジャイアンツファンの皆さんのためにも、まずはそこを第一に明日はやりたいなと思います」と語りました。

また、対戦したい選手に浅村栄斗選手を挙げた則本投手は、「アサ(浅村栄斗選手)はやっぱりライオンズ時代もたくさん対戦してきたし、同じチームメートになってたくさん助けてもらった仲間でもあるので、まあ同級生ってのもあるんでね。まあそこはすごい楽しみではあります」と話しました。

楽天戦で勝利投手となれば、12球団勝利を達成。「できるものならやりたいなとは思いますけど。今年頭から言っているように、チームが勝てればそれでいいので、まずはチームが勝てるピッチングをして、そこに自分に勝ちが付けばラッキーぐらいの気持ちではいる」と決意を込めました。