WBC台湾代表の日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）投手（21）が8日、本拠地エスコンフィールドでの1軍投手練習に参加した。6日から投手練習に合流しており、この日は軽めのキャッチボールなどを実施。11日のDeNA戦（エスコン）で今季初先発する見通しで、来日3年目で待望の初勝利に期待がかかる。

「いつもの自分の力を出せれば良いのかなと思っている」

初出場した今年3月のWBCでは1次ラウンド2試合に登板。タイブレークで勝利した韓国戦にも登板するなど、世界舞台で大きな経験を得た。豊富な先発陣の中で開幕は2軍スタートも先発として調整し、9試合で2勝3敗、防御率2・54をマーク。期待の右腕に、ようやく先発機会が巡ってきた。

来日2年目の昨年5月に支配下昇格。昨季は9試合に登板（先発2試合）し、5月27日のソフトバンク戦でプロ初セーブを挙げたが、0勝2敗、防御率5・11に終わった。オフは肉体改造に励み、平均球速は昨季から約3キロアップの151キロを計測し「体が大きくなっているので、力が出しやすいフォームに調整しました」と、胸を張る。

「昨季の登板内容は自分としては納得いかない。悔しい気持ちをずっと持っていて、昨季の内容を超えるように、次の登板では投げたいと思います」と右腕は言う。入団時に“台湾の至宝”と呼ばれたトッププロスペクトも来日3年目。本領を発揮する準備は整った。（小渕 日向子）