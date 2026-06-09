“交際0日婚”の23歳＆28歳の芸人夫婦 馴れ初めは飲食店での言い争いから… 『家ついて行っていいですか』で密着
テレビ東京で7日、『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜 後8：50）が放送され、23歳夫＆28歳妻の芸人夫婦が登場した。
【写真】“交際0日婚”！番組で驚きの馴れ初めを明かした偽佐々木＆笊祭
番組が練馬駅で取材したのは、お笑い芸人の笊祭（28）。芸歴は1年目で、高卒で就職して7年間、自動車部品の検査をしていたという。
自宅に着くと、夫でお笑いトリオ・花の偽佐々木（22）も迎えた。偽佐々木も芸歴は1年目。2人で、2K、家賃8万円、築40年の場所に暮らしている。月収は偽佐々木が飲食店のバイトで20万円、笊祭は8〜12万円程度という。
馴れ初めは、花と当時笊祭が組んでいたコンビ・パワシが5人組のユニットとしてネタを作る際に飲食店に入った時のことだったという。薬膳スープを見て偽佐々木が「ゴキブリの卵みたい」と言い、笊祭は「飲食店で言うのは、やめた方がいいよ」と返し、言い争いになったという。
最終的に「人類は生物だから滅びるんだけど、必然だから大仰に悲しむ必要はないみたいな話になった」という。その話し合いが終わった時に偽佐々木が「結婚しよう」とプロポーズしたそう。笊祭も「分かった結婚しよう」と応じたという。一連の不思議な流れにスタジオでは「えー!?」と驚きの声が上がった。
偽佐々木は「本当の言い争いというよりかは彼女の言い分に対して言い負かすことができたらすごいと思って言い争いをしたら2人とも楽しくて」と話した。
付き合った期間は「ゼロ」で、それまで2人で食事をすることなどはなかったという。言い争いが1月4日のできごとで、その後両家のあいさつを経て1月末に結婚したそう。
笊祭は偽佐々木について「めっちゃ好きですね。かっこいい、優しい、楽しい、価値観が合う、お笑いのセンスがいい、スタイルがいい、髪の毛がサラサラ、まだまだありますけどね」とのろけた。偽佐々木は「顔が面白い」と話していた。
【写真】“交際0日婚”！番組で驚きの馴れ初めを明かした偽佐々木＆笊祭
番組が練馬駅で取材したのは、お笑い芸人の笊祭（28）。芸歴は1年目で、高卒で就職して7年間、自動車部品の検査をしていたという。
自宅に着くと、夫でお笑いトリオ・花の偽佐々木（22）も迎えた。偽佐々木も芸歴は1年目。2人で、2K、家賃8万円、築40年の場所に暮らしている。月収は偽佐々木が飲食店のバイトで20万円、笊祭は8〜12万円程度という。
最終的に「人類は生物だから滅びるんだけど、必然だから大仰に悲しむ必要はないみたいな話になった」という。その話し合いが終わった時に偽佐々木が「結婚しよう」とプロポーズしたそう。笊祭も「分かった結婚しよう」と応じたという。一連の不思議な流れにスタジオでは「えー!?」と驚きの声が上がった。
偽佐々木は「本当の言い争いというよりかは彼女の言い分に対して言い負かすことができたらすごいと思って言い争いをしたら2人とも楽しくて」と話した。
付き合った期間は「ゼロ」で、それまで2人で食事をすることなどはなかったという。言い争いが1月4日のできごとで、その後両家のあいさつを経て1月末に結婚したそう。
笊祭は偽佐々木について「めっちゃ好きですね。かっこいい、優しい、楽しい、価値観が合う、お笑いのセンスがいい、スタイルがいい、髪の毛がサラサラ、まだまだありますけどね」とのろけた。偽佐々木は「顔が面白い」と話していた。