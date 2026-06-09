飼い主さんとだるまさんが転んだで遊んでいる猫さん。途中までは順調だったものの、飼い主さんと距離が近づいてくると、甘えたい気持ちが我慢できなくなってしまったようです。動画は1.6万回以上も再生され、「ダルマさん。母さん何してるの？」「穏やかなにゃんこ」とのコメントが集まっています。

【動画：猫と『だるまさんがころんだ』で遊んでみたら→途中までは上手くいっていたのに…『思っていたのと違う展開』】

だるまさんがころんだで遊ぼう

Instagramアカウント「チャロとの暮らし」さまに登場したのは、犬のような性格で甘えん坊のチャロくん。この日飼い主さんは、絨毯の上で横になってくつろいでいるチャロくんを見つけ、だるまさんがころんだに誘ったのだそう。

飼い主さんは、チャロくんから見えないように一度壁に身を隠したあと、再びチャロくんの方に身を出したのだとか。飼い主さんの動きに興味を持ったのか、立ち上がったチャロくんは飼い主さんの方を覗き込み返してきたとのこと。

慎重に歩みを進めていくと…

飼い主さんが壁に身を隠して、また現れて、を繰り返していると、チャロくんは少しずつ前に進んできたのだそう。じわじわと飼い主さんとの距離が縮まっていきます。

チャロくんは、だるまさんがころんだのルールをしっかりと理解しているようで、飼い主さんが身を現している間は、ピタリと立ち止まって動かずにいたのだとか。遊び方が上手ですね。

我慢できなくなってしまったチャロくん

距離が縮まっていくうちに、我慢できなくなってきたのか、飼い主さんが身を現している間も、歩みを進めるようになってしまったとのこと。最終的に、無事に飼い主さんのところまで到達したのだそう。

チャロくんは、飼い主さんの所に歩みを進めるうちに、甘えたくなってきてしまっていたようです。遊びはもうよくなったのか、飼い主さんの隣に横になり、撫でて欲しいと甘えてきたとのことでした。

だるまさんがころんだで遊ぶチャロくんの姿は、Instagramで1.6万回以上も再生され、「あざとい！？しかしかわいいから許してあげる。猫大好き」「ダルマさん。母さん何してるの？」「チャロ「母ちゃんもツンデレだな。ホントはヲレにスリスリしてほしかったんだろ」と猫ホスト的な絵図に見えますねwww」「まぁ～まあ～～ぁ～かわいい。くそ～ぅかわいい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「チャロとの暮らし」さまには、チャロくんの普段の様子や、ときどき飼い主さんのもとに来る預かり猫たちの姿がたくさん投稿されています。チャロくんと預かり猫たちとのコミュニケーションの様子も見どころですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チャロとの暮らし」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。