「なんかもっさりしてない？」→【40・50代】はコレやって！ 即垢抜け「レイヤースタイル」

髪が伸びてきてなんだかもっさり……。そんな時は、軽やかな動きを楽しめる、トレンドの「レイヤースタイル」を取り入れてみるチャンス！ 湿気や汗で膨らみやすい髪悩みもすっきり解消できるかも。季節に合う爽やかさを手に入れながら、大人に多い髪悩みもカバーできそうです。

毛先や表面だけでもスッキリ

ミディアムレングスに軽くレイヤーを入れたアレンジは、初めてでも試しやすいほど控えめ。ハイレイヤーを入れずに毛先や表面をほんの数センチカットしているだけなので、「大胆なイメチェンは不安」「長さを変えたくない」という人も安心。毛先に空間ができることでスッキリ見えるのはもちろん、巻いたときに動きが出やすくなります。

人気のボブでふっくら

トレンド人気のミニボブは、レイヤーでエアリーに仕上げるとより鮮度の高い印象に。軽い質感で空気を含みやすくなるので、ふっくら丸みがついてボリュームアップして見えそう。トップに短いレイヤーも足すとウエイトが上がって見えやすく、リフトアップしたような若々しさを演出できる予感。

動きをアピールするならハイライト

くびれが印象的なこちらは、全体にたっぷり入れたレイヤーと細いハイライトが特徴。強いコントラストが立体感につながり、外ハネの軽快な動きを強調できるイメージです。同時にナチュラルな白髪カバーまで期待できるので、カットだけでなくカラーも考えているなら参考にしてみて。

毛流れをつけると華やかに

大人世代向けレイヤーが得意な@ofuke_akifumicasiiさんが、アラフィフ世代に人気と紹介するのは、後ろへ向けて毛流れをつけたミディアムレイヤー。曲線の女性らしさとエアリーな動きが生まれ、コシのなさやへたりも気になりにくい華やかなふんわりシルエットに。

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※こちらの記事では@osm1019様、@sakosakosakosako様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。