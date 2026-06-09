大学日本一を決める戦いが開幕し、神宮と東京Ｄで計７試合が行われた。３１年ぶり出場の関大（関西学生）は、今秋ドラフト上位候補左腕・米沢友翔（４年）が、８回無失点１０奪三振の好投で初戦突破に導いた。

関大・米沢が圧巻の全国デビューを果たした。初回先頭から５者連続三振を奪う立ち上がりで、４回まで無安打投球。８回を投げ１０３球で散発３安打、１０奪三振の無失点で、大会３５年ぶりの勝利に導いた。

「（相手が）真っすぐに張っていたので、真っすぐ主体で行こうと思った」と力のあるストレートで真っ向勝負。自己最速に１キロまで迫る１４８キロをマークした。北海学園大の島崎圭介監督（５４）は「ボールの質では、去年（対戦）の青山学院の鈴木（泰成）くんクラスのキレですね」と称した。

２年夏に肘と肩を痛め、１年間をリハビリに費やした苦労人。今春の関学大戦（甲子園）で、準完全試合でリーグ戦初勝利を挙げると勢いに乗った。４勝でＭＶＰに輝くなど一気にブレイクし、スカウトの評価もうなぎ登り。リーグ戦を１１人態勢で視察したこともある巨人の岸スカウトは「（今季１番だと思った）初勝利の時より良かった。全国の舞台でも力まずに投げていた」と評価した。

憧れの存在は２年先輩の中日・金丸夢斗投手（２３）だ。初勝利の際には直接、電話で祝福された。背番号２１を受け継ぎ、エースの振る舞いを学んできた。小田洋一監督（６０）も「ベンチの信頼度は金丸と変わらない。体力的にもまだまだだが、２、３年したら上に行くかもしれない」と潜在能力に期待する。

「初回に先制してくれたので流れに乗れました」とスミイチの援護にも感謝を忘れず、ゼロを並べた米沢。金丸と同じエース道を歩む。（高柳 義人）