比嘉愛未主演『ファーストクライ』共に奮闘する医療従事者キャスト解禁 「驚きの秘密がある気配が…」【コメント全文】
俳優・真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟が、比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）に出演することが発表された。比嘉演じる産婦人科医・光井明希と共にプロジェクトに関わる医療従事者役を演じる。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”。その使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く物語。
新たに解禁されたキャストは、舞台となる聖フィオナ病院で働く面々。真矢が演じるのは、聖フィオナ病院を率いる院長・神谷玲子。産科医療の危機が叫ばれる中、未受診妊婦などを無償で受け入れるハイリスクな「母子救命プロジェクト」を立ち上げたのはなぜなのか。16年ぶりに日本テレビ系連続ドラマに出演する真矢が、物語の鍵を握る“底知れぬ院長像”を演じる。
岡部は、聖フィオナ病院で働くフリーランスの麻酔科医・藤堂直樹を演じる。一流の腕を持ち、光井からたびたび母子救命救急班へ誘われるが、リスクを嫌い、決して首を縦に振ろうとしない。その裏には“ある秘密”があり…。
山村は、聖フィオナ病院のベテラン助産師・倉田千広を演じる。病院の経営事情から院内のゴシップまで何でも把握している情報通であり、光井の数少ない理解者でもある倉田。山村は自身の役柄について、「連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…」と含みのあるコメントを寄せた。
最後に濱が演じるのは、聖フィオナ病院の新生児科医・富永航。神谷院長の娘婿で、次期院長とも囁かれている。リスクの大きい母子救命プロジェクトには冷ややかな態度をとっているが…。今回初めて新生児科医の役に挑戦する濱は、「一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください」とアピールした。
【コメント全文】
■神谷玲子役・真矢ミキ
この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。その誕生の瞬間に神聖な祈りを捧げ続ける産科医や助産師の方々がいることを…。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います。
■藤堂直樹役・岡部たかし
麻酔科医・藤堂を演じさせていただきます。これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます。よろしくっ。観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です。
■倉田千広役・山村紅葉
助産師の倉田千広役を演じさせていただきます。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています。連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…。ぜひご覧になってくださいませ。
■富永航役・濱正悟
この度、初めて新生児科医の役に挑戦いたします。私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います。今作、緊迫したシーンが連続することもありますが、それぞれの信念を持ったクセ強登場人物たちの軽妙かつユーモラスな掛け合いも見所だと思います。一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”。その使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く物語。
岡部は、聖フィオナ病院で働くフリーランスの麻酔科医・藤堂直樹を演じる。一流の腕を持ち、光井からたびたび母子救命救急班へ誘われるが、リスクを嫌い、決して首を縦に振ろうとしない。その裏には“ある秘密”があり…。
山村は、聖フィオナ病院のベテラン助産師・倉田千広を演じる。病院の経営事情から院内のゴシップまで何でも把握している情報通であり、光井の数少ない理解者でもある倉田。山村は自身の役柄について、「連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…」と含みのあるコメントを寄せた。
最後に濱が演じるのは、聖フィオナ病院の新生児科医・富永航。神谷院長の娘婿で、次期院長とも囁かれている。リスクの大きい母子救命プロジェクトには冷ややかな態度をとっているが…。今回初めて新生児科医の役に挑戦する濱は、「一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください」とアピールした。
【コメント全文】
■神谷玲子役・真矢ミキ
この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。その誕生の瞬間に神聖な祈りを捧げ続ける産科医や助産師の方々がいることを…。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います。
■藤堂直樹役・岡部たかし
麻酔科医・藤堂を演じさせていただきます。これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます。よろしくっ。観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です。
■倉田千広役・山村紅葉
助産師の倉田千広役を演じさせていただきます。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています。連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が…。ぜひご覧になってくださいませ。
■富永航役・濱正悟
この度、初めて新生児科医の役に挑戦いたします。私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容赦ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います。今作、緊迫したシーンが連続することもありますが、それぞれの信念を持ったクセ強登場人物たちの軽妙かつユーモラスな掛け合いも見所だと思います。一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください。